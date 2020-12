De ahí que tengamos que adoptar más medidas precautorias que nunca. Que, por sintetizar de alguna manera, se centrarían, por una parte, en dejar hacer su labor a los expertos en temas de salud, sin echar más troncos de leña al fuego (lo que no significa ni muchos menos que se dejen atrás las críticas cuando sean necesarias, y dentro de un marco democrático), al tiempo que, por otra, se deberían extremar todo lo posible las medidas de protección. El buen uso de las mascarillas, la profilaxis higiénica o la limitación de contactos son, entre otras recomendaciones, el mejor dique protector contra el invasor que, a modo de un Halloween moderno, está llenando de miedo las calles de la ciudad.

Una cautela y extremada vigilancia que cada día se antojan más necesarias visto el significativo parte de bajas. El título de este artículo quiere reflejar la contraposición entre dos frases parecidas: “unas buenas navidades y unas navidades buenas”, pero que a veces, como ahora, adquieren significados muy distintos. Todos hemos hecho, en bastantes ocasiones, un brindis a la alegría: “Hoy vamos a petarlo, hoy vamos a disfrutar de lo lindo, hoy nos ponemos ciegos de esto o de lo otro…, y más en estas fechas navideñas en las que el reencuentro con los familiares y amigos llena de júbilo los corazones. Estas serían, a modo de breve resumen, unas buenas navidades, en las que estaríamos dispuestos, cómo no, a tirar la casa por la ventana. Y sin duda que motivos nunca faltarán para ello.

Sin embargo, en ocasiones, unas navidades buenas van más allá de ese desbordamiento dichoso que, no olvidemos, lleva también aparejado un exceso de consumismo. No se trata, precisamente, de racionar el turrón, el champán, o los dulces y bebidas espirituosas que cada cual prefiera; pero, por encima de todo, debemos actuar siempre con el ojo avizor y la perspectiva bien engrasada para conseguir que el año próximo no falte ninguna de las personas que compartieron mesa y mantel con nosotros en estas fiestas. Y en este punto, más allá de los esfuerzos que, por desgracia, haga el bicho para hurtarnos a nuestros seres queridos, nosotros tenemos una intervención decisiva. Por ello, dejo atrás el conocido refrán de “a mal tiempo buena cara”, y lo sustituyo por otro de fabricación casera: “A mal tiempo mayores y mejores esfuerzos para protegernos del huracán que no cesa”.