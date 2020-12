Una biografía nada ortodoxa

Raúl del Pozo nació en la Torre, pequeña aldea de la serranía de Cuenca, “donde nacen los ríos y el castellano”. Sus padres eran unos modestos campesinos. De adolescente estudió en un seminario. No quiso ser cura porque no podía casarse. Hizo después la carrera de magisterio y ejerció de maestro durante algún tiempo.

El afán de aventuras le llevó al periodismo que le permitiría viajar por todo el mundo. Y conocer a destacadas figuras de la literatura, la política, la ciencia, la empresa, el arte. Coincide con García Márquez en que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Y la columna vertebral de la libertad de expresión. Sin la prensa no sería posible la democracia.

Raúl del Pozo pertenece a una generación de prestigiosos periodistas y escritores de muy variada condición, algunos ya desaparecidos, como Cueto Alas, Manuel Vicent, Pilar Cernuda, Pérez-Reverte, Vázquez Montalbán, Cándido, Alberto Oliveras, Manuel Alcántara, José María García, entre otros muchos.

Una vida es siempre una crónica de infinitos procesos. No hay existencias inmaculadas. El mismo Raúl admite que es “un manojo de contradicciones”. Por la disparidad de sus relaciones personales y sus experiencias profesionales.

Cuenta que se ha emborrachado con Aznar. Ha comido muchas veces con Zapatero, al que tiene un cariño especial. En cambio, tuvo sus más y sus menos con Felipe González. Y le ha escrito discursos importantes a Adolfo Suárez.

Presenció asimismo golpes de Estado. Fue testigo del despegue del Apolo XX en el Cabo Cañaveral. Y recuerda con particular interés la manifestación de más de un millón de personas en Santiago de Chile para apoyar el Gobierno de Salvador Allende, con el que compartió tribuna en aquel histórico acontecimiento.

Raúl del Pozo fue militante del Partido Comunista de España y escribió incendiarios artículos en “El Mundo Obrero. Pero acepta que no está hecho para ese tipo de disciplinas: “Entré tarde y duré diez minutos”. Años más tarde, en una reunión con otros políticos, Santiago Carrillo le reprochó que siempre estuviera con el poder. El periodista reaccionó con agresividad y a punto estuvieron de llegar a las manos.

José María García ha bautizado a Raúl como “El Rojo de caviar” por su afición a la buena vida. En el libro se dice también que es imprevisible y supersticioso; y que, como los budistas, huye de los halagos. Sin embargo, bajo ese pudoroso barniz se deslizan a veces anécdotas para hacerse notar. El propio biografiado desvela que en los días más duros del franquismo se enzarzó a golpes con el famoso policía de la Brigada Político-Social, Billy del Niño por defender a un barquillero en la Gran Vía. Y se ufana de haber salido indemne del lance.

Rindiendo cuentas con el pasado, confiesa que se arrepiente “de tanta golfería, de haber malgastado tantas noches y tanto hígado. En su novela “Noche de tahúres” relata con pasión sus amaneceres de baraja, ruleta y borrachera en un ambiente “feroz, hedonista, embrujado y suicida”.

No falta en esta obra un sentido homenaje a su esposa Natalia Ferraccioli, que murió hace dos años y con la que estuvo casado casi medio siglo. Raúl reconoce que le debe a Natalia “gran parte de lo que ha sido y de lo poco que tiene”.

En esta biografía se subraya la capacidad de Raúl del Pozo para mantener las amistades más diversas. El no mirar nunca el carnet de la gente. Lo justifica con una sutil ironía: “Si no eres millonario, no te queda más remedio que ser simpático”.

En una reciente entrevista con su buen amigo Manuel Vicent, que es de la misma quinta, Raúl del Pozo declaraba con cierto orgullo: “Los del 36 nacimos en un bombardeo y vamos morir en una pandemia. Que nos quiten lo bailao”

En definitiva, lo mejor que se puede decir de “No le des más whisky a la perrita”, una biografía excesiva y trepidante, es que ninguna de sus páginas te deja indiferente.