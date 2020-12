Chemari, será imposible olvidar

Cuando era un guaje, el padre de mi amigo Jose, nos recogía a la salida de clase para ir a enseñarnos a bailar una peonza. Nos invitaba a montar en los coches de choque en las fiestas. Siempre encontraba ese instante para sonreírnos.

En su casa escuché por primera vez el “Álbum Blanco” de los “Beatles” y fue en el seno de esa familia en la que descubrí que el Descenso Folklórico del Nalón era muchísimo más que una simple fiesta: era una antorcha que alumbraba a todo el pueblo de Laviana. No tardamos mucho en participar “por nuestra cuenta” en el Descenso, mi primera vez fue con mi primo Juanjo y con Jose “el fíu Chema”. Qué orgulloso me sentía de ser “amigu del guaje Chemari” cuando íbamos a las reuniones pre-Descenso. Aunque nadie nos hiciera caso por ser nada más que unos críos, yo me sentía súper-importante pues éramos nada más y nada menos que la pandilla del hijo de uno de los fundadores.

Así empezaba uno de los capítulos más relevantes de mi vida, y al igual que en mi caso, Chema prendió en muchos lavianeses y lavianesas la llama del Descenso. “Hay tantos Descensos como personas que hayan participado en él” decía siempre, “pues cada uno lo vive y lo disfruta de una manera diferente”. La próxima edición la verá desde allá arriba al lado de Ferrera, Cueva, Joaquín Laviana, Armandín y tantos otros. Aquí abajo, será imposible olvidar.