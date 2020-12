Un deseo de feliz Navidad para todos

Quiero tener un recuerdo a un amigo ya fallecido que hace un tiempo me envió una poesía de Vital Aza, que en asturiano escribió sobre el ferrocarril y que hoy les añado a ustedes al margen de la felicitación navideña:

“Que lo tenga el pueblu en cuenta / y una vez, y cien, y mil / diré que el fierro-carril / si pasa ¡nos arrevienta! / ¿Que dexa riqueces? ¡Bah! / ¡Que non me vengan a mi..! / En los pueblos grandes, sí; / pero en los pequeños ¡quiá! / ¿Qué ha de dexar? yo presumo / que en los pueblos de esta clase / llega, para xifla, vase/ ¡y non dexa más que el fumo.