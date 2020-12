El otro día escuché decir a una señora, la mar de enfadada, que si algo la “enhebraba” era la irresponsabilidad de la juventud. Últimamente, a mí lo que me “enhebra”, e incluso me enerva, es la proliferación, que ya es multitud, de los permanentemente ofendidos, fulanos a los que todo les parece mal, reprochable e indignante. Son los modernos censores, siempre con el gatillo del teclado del ordenador listo para disparar contra el que dijo que un negro era negro, el que utilizó el término “subnormal”, el que no fue suficientemente crítico con algo o alguien, el que no apoyó con la contundencia debida determinadas posiciones.

No se dedican a otra cosa pero, de hacerles caso, un simple discurso de cinco minutos, para no ser hueco, se convierte en un reto monumental. Porque siempre hay algo, una palabra, un gesto, una estética, que les resulta ofensivo e intolerable.

¿Se dan cuenta de que en este país no se puede bromear en público sobre nadie? De inmediato surgen los “ofendiditos” que acusan de machismo, xenofobia, homofobia, ultraje, traición…

Y ves a gente muy razonable señalada como criminal por el simple hecho de haberse expresado libremente, con sus palabras, más allá del limitadísimo vocabulario de los nuevos censores. Y a tantos otros midiendo al milímetro cada letra, cada idea, cada chiste, cada mueca, en el casi imposible intento de sortear la lupa de esta censura que constantemente exige dimisiones, destituciones, escraches e imputaciones, y que está dejando en nada la ejercida oficialmente en tiempos pasados.