Tino Casal, un grande de la música

Desde aquel fatídico accidente de tráfico en la carretera de Castilla en Madrid en septiembre de 1991 hasta hoy, el universo Casal se mantiene vivo con sus historias, sus interrogantes, su música vanguardista y sus secretos de hombre renacentista y moderno. Y es que a Tino Casal no le preocupaba el futuro. En muchas de sus entrevistas apuntaba que “mi destino no es casual. Puede ser que haya una parte improvisada que me condicione, pero cada uno tiene lo que merece. Yo me lo he trabajado y lo he buscado, y tengo lo que de verdad me merezco. Nada más ni nada menos.” Con la muerte del buen artista de Tudela de Veguín desapareció un representante genuino de la mejor música de los años ochenta. Y la experiencia de Tino Casal quedó impregnada en todos los músicos que trabajaron con él, hasta el punto de señalar que Tino fue una factoría de crear buenos profesionales de la música. Y “Etiqueta Negra” fue su último éxito. Salió al mercado el día después de su fallecimiento. Cosas del “desTino Casual”... como dirían sus amigos de Tudela de Veguín Fermín y Ramón Palicio. Y el embrujo de Tino Casal sigue vivo.