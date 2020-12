“Yo me engancho al programa de 4 a 9 a diario” dice una. Las otras dos asienten. Un tiempo similar. “Si fía, además con los millones que ganó, tenía que dai vergüenza lo que está faciendoi al fíu y a la nuera”.

“Además, metió a una sobrina un poco corta de luces la prubina en la tele pa que la defienda y ahora aparecioi otra prima que la tá poniendo verde y contando histories y sacando más mierda, que la dejen muy mal. Paez que no escarmentó cuando tuvo en la cárcel por lo que entre ella y el de Marbella se llevaron crudo. Al parecer su marido ya la había calado y tenía previsto darle puerta, y ahora anda en juicios con su familia por asuntos oscuros”. Al final llegó mi número, compré y cambié de zona, no sin antes escuchar a una “el mi Ramón ya me avisó que voy a quedar tonta de tanto ‘Sálvame’ a toles hores, pero ye que me presta tanto…”.

En todos los ámbitos de la sociedad existen referentes no muy positivos precisamente y, a menudo, topamos con muchos que tienen multitud de seguidores que los idolatran, pese a la toxicidad de algunos de sus actos, amén del pésimo ejemplo que habitualmente dan. Generalizo.

Lo cierto es que si esta raciones maratonianas televisivas les sirven para “desconectar” un poco de tanta pandemia, cifras negativas y todo lo que a diario nos deprime, pues han dado con la clave para evadirse aunque tan solo sean unas horas. Y además no tienen empacho en hacer resúmenes de viva voz en la cola que pinte. Aunque pienso que el bueno de Ramón debe de estar hasta sus kiwis de tanto tomate, naranja y limón.