¿Tienes miedo?

Soy consciente de que el riesgo de contagio está presente en casi todo lo que hacemos, pero la supervivencia impone continuar adelante con los quehaceres diarios. Puede suceder trabajando, pero he de hacerlo; puede pasar durante la compra, pero he de comer; puede ser en cualquier tarea que hemos de llevar a cabo. Son riesgos que estoy obligado a asumir.

Pero no me perdonaría enfermar y, por encima de todo, transmitir el virus por mi dejadez, por ese “pero si no pasa nada”, por una charlita en un lugar poco ventilado, por esa copita sin distancias ni mascarillas, o sea, por algo perfectamente evitable.

Sí, tengo miedo, porque recuerdo cada vez que he sido descuidado e ignoré las señales mentales de peligro.

Sí, tengo miedo, y cada día que pasa me sorprende más que alguien me pregunte si tengo miedo. Porque, con lo que ya sabemos, con esas cifras pavorosas, las imágenes de las ucis, los avisos de los científicos y los testimonios de los sanitarios, no entiendo ese empecinamiento en seguir como si nada.

Bueno, es posible que tú no sientas miedo, que no tengas nada que perder, que no te importe contagiarte y contagiar, que en tu pensamiento no exista más que el hoy, que tú y solo tú sea lo que te mueve. Pero no es mi caso. Y, sí, tengo miedo. Por mi y por ti.

Esa charla, ese brindis, esa pitanza, pueden esperar. Vendrán tiempos mejores. Sin miedo.