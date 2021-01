Que recuerde, sólo se atisbó una cierta mejoría cuando el anterior alcalde, Luis Maria Garcia, tuvo el arrojo de privatizar parte del servicio. Y digo arrojo porque en un concejo tradicionalmente de izquierdas no es fácil tomar una decisión así. Pero la realidad era tan evidente, que con el servicio público no había manera de adecentar el concejo, que, consciente de la reacción contraria que se le vendría encima, tomó la decisión. Y la limpieza del casco urbano fue mejorando. ¿Casualidad? Por supuesto que no: exigencia de resultados.

Aníbal Vázquez ha experimentado la misma sensación de frustración que su predecesor. Y, por más defensor de lo público que asegure ser, no le queda más remedio, si quiere ver su municipio medianamente limpio, que privatizar parte del servicio. Porque la historia dicta que, por más personal y medios que se incorporen, las cosas no cambiarán y Mieres continuará siendo uno de los lugares más sucios de España.

Lo triste del tema es que en casos como este haya que recurrir a la privatización para que los servicios públicos funcionen. Desde luego, si Mieres, gracias a la eficacia del departamento municipal, estuviera limpio, nadie se plantearía un cambio de modelo. Pero, por desgracia, no es así y lo padecemos cada día.