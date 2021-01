Aulas congeladas, no gracias

Un 30 de septiembre empecé a clase y conocí el protocolo de las ventanas abiertas, lo primero que pensé fue: “esto tendrá que cambiar en invierno, porque con el clima de aquí nos vamos a morir de frío”.

Pues mis temores se hicieron realidad y las aulas se volvieron verdaderos iglús. Nunca pasé tanto frío en mi vida como estos días en clase, ni a -12ºC en el desierto de Atacama, Chile.

Poco a poco la situación se fue volviendo cada vez más insostenible, llegando a alcanzar los 5ºC dentro del aula, con una sensación térmica mucho inferior debido a las corrientes de aire por la ventilación exigida en dicho protocolo. Y querido lector, como usted puede comprender, no se puede recibir clase en estas condiciones, no puedo escribir, los dedos se me entumecen, me cuesta un mundo mantener la atención, el cerebro está paralizado por el frío, ni beber agua puedo porque está muy fría. Por no hablar que desde las 8 de la mañana tengo el frío metido en el cuerpo y ya no lo poso en todo el día, ni con mantas consigo entrar en calor.

Mi profesor de Economía, ya lo había dicho y escrito en este mismo periódico hace tiempo: “no cogeremos el Covid, pero sí una pulmonía”, nosotros nos reíamos, pero razón desde luego que no le faltaba.

El protocolo de ventilación me quita las ganas de ir a clase, y yo me pregunto, ¿en la Consejería están igual de ventilados? La respuesta es no, porque las ventanas allí están cerradas.

Ya nos hemos hartado alumnos y profesores, en estas condiciones no podemos seguir dando clase y ya dijimos “basta”, esto nos llevó a convocar, con el respaldo del Sindicato de Estudiantes, los parones del lunes y del martes en nuestro instituto, el IES David Vázquez Martínez.

¡Ni covid ni frío!