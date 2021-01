De demagogias y excusas

Diez años lleva IU de Mieres gobernando en solitario nuestro municipio, y el resultado es el desmantelamiento de los servicios municipales, moviendo efectivos de un lugar a otro, sin una planificación de las necesidades, ni de los medios necesarios. Diez años perdidos donde el balance en la gestión de personal por parte del equipo de gobierno es claro: peores servicios, menos empleo, degradación de nuestro concejo.

Tras sus años de gobierno la responsabilidad es enteramente suya, porque se encargaron de eliminar la representación plural apartando al resto de grupos municipales del debate, las propuestas y las decisiones, y también porque han condenado a los distintos patronatos y consejos de participación a ser inoperantes. A IU de Mieres se le acaban los culpables. Llevan diez años de gobierno y la culpa siempre es de otros, del PSOE, del Principado, del Gobierno Central, de Hidrográfica, de la ciudadanía, de los trabajadores, etcétera. Basta ya de eludir responsabilidades e inventar excusas.

IU de Mieres nos acusa de demagogia, cuando es su gobierno quien la utiliza desvirtuando la realidad o cuando, intencionadamente, omiten u ocultan parte de la información de forma interesada. Desde el PSOE de Mieres expusimos claramente que nuestro principio es la defensa del empleo público de calidad, en contra de la privatización de un servicio, algo que no es propio de gobiernos progresistas. IU de Mieres deberá responder en qué momento perdió la defensa de lo público, para abrazar el liberalismo económico.

Nos acusan de ser demagogos, pero demagogia es lo que IU hace en Mieres. Demagogia es estar en primera fila de pancartas y banderas para luego actuar como la derecha. Demagogia es afirmar, tal y como hizo el alcalde en una entrevista concedida a un medio de comunicación digital durante el año 2011, que ellos eran para Mieres la solución desde la izquierda, que su máxima prioridad era la defensa de los servicios y del empleo público, que venían para protagonizar un cambio necesario y dar soluciones a los problemas de los vecinos, que la participación, el diálogo y la trasparencia eran sus señas de identidad, y todo, para luego actuar desde el mayor de los absolutismos.

Demagogia es defender los derechos laborales, pero no aplicarlos a su plantilla. Demagogia es defender la negociación colectiva y luego tratar con trabajadores individualmente eludiendo acuerdos con la representación sindical, perdiendo memoria y principios. Si alguien es un experto en populismo y demagogia en este municipio es IU.

No sabemos cuándo dicen la verdad, si cuando venden a bombo y platillo la remunicipalización de servicios porque era más barato y eficaz, o cuando se quitan la máscara y privatizan un servicio, asegurando que es imposible prestarlo. Esta es una contradicción que deberán explicar a la ciudadanía y admitir que ellos mismos han ido desmantelando servicios para que posteriormente les sirviese como coartada para la medida que ahora toman, en solitario, sin ningún tipo de consenso y sin un diálogo previo. Es la decisión política que han realizado, por más que la nieguen y quieran disfrazarla como una obligación por las actuaciones de otros. Es su elección, únicamente suya.

Basta ya de excusas. Son los responsables y han de asumir las consecuencias de las decisiones que toman en solitario. Esta decisión de privatizar la limpieza del casco urbano de Mieres, tendrá consecuencias que van a afectar a las condiciones del empleo. Cambian un empleo público de calidad por la empresa privada, donde priman los costes por encima de las condiciones de trabajo, donde prima el beneficio empresarial por encima de los servicios a la ciudadanía. Este es el futuro del empleo que plantea IU de Mieres, inestable y precario y que no favorece para asentar población joven en Mieres. Así que de nuevo, IU de Mieres que dice defender lo público, actúa con los principios liberales del mercado.

Hay que recordar a este equipo de gobierno, que son responsables de una administración pública encargada de dar servicios a la ciudadanía, no empresarios que buscan un rendimiento económico. Un gobierno debe gestionar, escuchar propuestas, debatirlas y planificar el desarrollo futuro. Pero el gobierno de IU en Mieres basa su acción en la disculpa de la herencia recibida, incluso negando su participación en la misma. Se excusan en que están atados de pies y manos, una frase que repiten constantemente, pero no intentan buscar los resquicios que la ley permite, siendo ellos, IU, quienes aprietan la atadura. Es más fácil decir “no me dejan” a escuchar otras propuestas y explorar fórmulas alternativas que son posibles, tachándolas de insolventes. Es más fácil desde el orgullo desmedido atacar, que reconocer las equivocaciones. Es más fácil arremeter contra todos que asumir errores. Desde esta arrogancia es como gobierna IU en Mieres.