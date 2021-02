Contradicciones

Hace un par de meses, la reclamación general era que precisamente ellos dieran ejemplo y se dejaran pinchar los primeros. Para animar a la población y, todo sea dicho, para que hicieran de conejillos de indias por aquello de los efectos secundarios. Hoy, sin embargo, que los cesen, que los condenen, que los cuelguen.

Pero qué tiene de extraño que se otorgue preferencia a quienes corresponde la toma de decisiones y la gobernanza de una sociedad. Quizá lo que habría que estudiar es si el protocolo de vacunación está bien elaborado.

Por supuesto que hay diferencias, y no es lo mismo un Jefe del Estado Mayor de la Defensa (que aún no comprendo por qué dimitió) que el concejal de un pueblo, cuya función, siendo meritoria, no es clave.

Pero, vamos, que me parecería normal que el Gobierno de la nación y los ejecutivos autonómicos ya hubieran sido vacunados. Y la familia real. Y las cúpulas legislativa y judicial. Como considero correcto que el responsable de un centro asistencial como el geriátrico del Montepío, que va y viene, entra y sale, y puede contactar con residentes y personal, lo esté también.

¿Todos esos que corrieron a vacunarse de extranjis fueron honestos? Me temo que no, porque su actitud refleja cuánto les importamos, cosa que tampoco debería sorprendernos. Pero, vamos, ponerse tiquismiquis con un consejero de sanidad o con el militar de mayor rango con lo que tragamos a diario parece una contradicción.

Porque, pensemos, si el presidente del Gobierno, que no nos dice una verdad desde que tomó posesión del cargo, se vacunase ahora, exigiríamos su dimisión inmediata. Pero por la sarta de camelos que nos larga a diario, no. A ver, ¿eh?