Cuestión de güevos

Ni por güevos ni lanzando huevos suelen dirimirse las disputas. Vecinos de Laviana condenaban ayer en estas páginas el lanzamiento de octavillas y productos avícolas contra la vivienda de Adrián Barbón en la Pola. Se puede estar de acuerdo o no con las medidas adoptadas por el presidente del Principado: para unos excesivas, laxas para otros. Pero nadie ha dicho que no se hayan adoptado con el único fin de salvaguardar la vida y la salud de los asturianos. El Tribunal Superior del País Vasco ordena abrir la hostelería, cerrada por su Gobierno. Legítimo sería pedirlo en Asturias, al igual que reclamar ayudas urgentes y suficientes para paliar los daños de los sectores más afectados. O castigar en las urnas las políticas que no satisfagan a los ciudadanos. Sin que sobrevuelen güevos.