Tengo pleno convencimiento de que no me ocurre a mí solo, sino a buena parte de los ciudadanos de este país. Me refiero, en este caso concreto, al cansancio y hartazgo acumulados después de casi un año sufriendo la pandemia que nos trajo la covid-19, pero lo más grave resulta que, después de mil vueltas, idas y venidas, cambios de dirección, pasos adelante y atrás cual baile de la “yenka”, parece que divisar la luz del final de este coronavírico túnel tenebroso se nos está fiando muy lejos.

Un rayo de esperanza que nos ilumina, aunque de forma tenue, es la llegada de las vacunas, pero con problemas y sombras alrededor de alguna de ellas, lo que nos hace entrar en un mar de dudas razonables en cuanto a su efectividad. No cabe duda de que con buen criterio, y ante lo que se avecinaba, se hicieron reservas y compras masivas, pero en alguno de los casos con pocas garantías y poca seriedad por parte de las compañías farmacéuticas en los envíos comprometidos, pues prefieren en alguno de los casos desviarlos al mejor postor.

La de Astra Zeneca da mucho que pensar –Sudáfrica ya la ha prohibido– pues han ido variando en cuanto a la edad y protección de sus receptores de un día para otro. Muy sospechoso.

Y por si todo fuera poco siguen saliendo diversas cepas de mutaciones que ponen en cuarentena la eficacia de las vacunas que están en el mercado, con especial preocupación por la británica –estos siempre jodiendo al resto del mundo– que nos añade una preocupación más. Además, haciendo honor a su ganada fama de maestros de la piratería acapararon la mayor parte de las vacunas en su beneficio.

Este hartazgo y cansancio nos está llevando a una situación límite y a que muchas personas se vean afectadas por depresiones. Y aún hay que dar gracias por seguir vivos, pues a la vista de las cifras con las que a diario nos bombardean es para estar temblando a la espera de lo peor. A todos nos han robado un año ya, pero las personas de cierta edad, como uno mismo, ya no lo vamos a recuperar.