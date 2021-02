Tono, el ángel de la guarda del albergue canino

A los pocos meses de empezar como voluntario del albergue de Mieres, allá por 2015, estaba hablando con una de las trabajadoras para hacer un listado de los perros que más necesitaban salir de paseo. “No, ése ya lo saca Tono, el guardia civil”. “No, ése también lo saca Tono. Es que hace una ‘rueda’ y va sacándolos a lo largo de la semana”. Esa “rueda”, como tú la llamabas, significaba sacar de paseo a una gran mayoría de los perros del albergue. Y en ella incluías a los perros más fuertes, los que más tiraban, los que más energía tenían… Porque eran los que más necesitaban salir y, a su vez, los que menos gente se atrevía a sacar. Terry, Eli, Xano… ¡Cuántos paseos juntos, siempre acompañado por tus fieles Locky y Micka!

Cualquiera de las trabajadoras que pasaron por el albergue, sólo pueden tener buenas palabras hacia ti. Ahí estabas siempre por las mañanas, como un clavo, cuando tu trabajo te lo permitía. Y ayudabas en lo que hiciese falta y en lo que te pidiesen. Así eras tú. Y qué decir de todas aquellas operaciones que costeaste íntegramente, de la máquina de limpieza que quisiste donar… Todo ello sin darte ninguna importancia, todo en un segundo plano. Porque lo único que te importaba era que “los bichos” estuviesen bien. “Tus bichos”.

Y estoy seguro de que todos aquellos voluntarios que te conocieron te admiraban en silencio. Por tu esfuerzo, por tu dedicación innegociable, por tu generosidad…. Nosotros te admirábamos. Eras el motor de nuestro pequeño grupo de voluntarios. Tus ganas de ayudar, la seguridad de contar contigo para lo que hiciese falta, tu firmeza ante las injusticias… Y tu sentido del humor, que siempre aparecía cuando más falta nos hacía. Y ahora nos has dejado rotos por dentro. Pero que no te quepa duda de que vamos a seguir luchando, para honrar tu recuerdo. De momento vamos a poner a salvo a los peques de las colonias que estabas cuidando, algunos ya lo están y los otros esperamos que en breve también.

Porque detrás de esa fachada de hombretón alto y fuerte y esa seriedad con la que hablabas, se escondía un corazón enorme. Este último año, sin duda, quien peor lo estaba pasando eras tú. Sin poder subir al albergue como hiciste tantos años y, lo que es peor, sabiendo que los animales no estaban en buenas manos… Te mataba por dentro. Sobre todo, la impotencia de no poder hacer más para cambiar las cosas. Hace dos semanas me habías sugerido que escribiese una columna de opinión sobre la situación del albergue. Pero la vida es tan cruel, que hoy estoy escribiendo estas líneas sobre ti. Porque el mundo debe saber todo aquello que te callabas y hacías en silencio.

La mayoría de gente pasa de puntillas por la vida. Pero tú pisabas con paso firme. Y por donde pisabas, ahora has dejado una huella inmensa, imposible de llenar. Y, sobre todo, imborrable. El albergue de animales de Mieres llevará tu nombre. Y una placa recordará, a todo aquel que pase por allí, que hubo una vez en la que los animales abandonados de Mieres tenían a su propio ángel de la guarda. Y ése eras tú, Tono.