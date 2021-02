Adiós, Granda

Y es que esta es la historia de un relato que estaba abocado al fracaso. Apareciendo como una vía alternativa en la Universidad de Oviedo, supo imponerse a una candidatura mucho más solvente como la que presentó el Catedrático de Psicometría D. José Muñiz.

Un soplo de aire fresco, que acabó convirtiéndose en un “bluf” de semejante calibre que ha conseguido, que después de que en 2016 se presentaran a las elecciones cuatro candidaturas, en estas elecciones hubiera una sola alternativa liderada por Ignacio Villaverde, al que aprovecho estas líneas para felicitar por su victoria.

Tras un año de pandemia, nos hemos acostumbrado a que en nuestra vida no suceda nada debido a la incidencia del Sars-Cov2, pero debemos recordar que de los 48 meses para los que fue elegido García Granda, pudo disfrutar de 47 sin ninguna restricción vinculada al virus.

Cuarenta y siete meses para no hacer nada, y mucho menos referido a Mieres, que es a lo que voy a referirme en esta tribuna. Y es que recordemos que, en 2016, el “ya no Rector”, prometió que nuestro Campus contaría con 3.000 alumnos al acabar el mandato. No sólo no se han ampliado el número de estudiantes, sino que no se han implantado nuevas titulaciones, no se ha solucionado el problema de la baja ocupación de la Residencia y para más INRI llevamos ya la friolera de cuatro años deshojando la margarita sobre la ubicación del Grado de Deportes en Asturias, donde primero era Mieres, después lo pidieron para sí Gijón, Oviedo y Avilés (como si existiera algún campus en esta ciudad), después sería compartido, después volvía a ser Mieres, y al final nos ha tenido cuatro años para no resolver nada. Silencio administrativo negativo, lo llamamos los juristas.

Para rematar, nos ha convertido en la única localidad de Asturias que tiene que pagar para que su Campus pueda contar con transporte universitario, culpa compartida con el Consorcio de Transportes del Principado.

Le han apeado, es un hecho, probablemente en sus cálculos había sumado a su causa los 3.000 votos fantasma, de los 3.000 alumnos fantasma, del Campus que casi convierte en fantasma. Pero en la Junta Electoral aún no dan como válidos esos votos, y mirad que quienes hemos sido alguna vez interventores electorales solemos tener flexibilidad para dar por válidos el máximo número de votos.

Del nuevo Rector espero, porque me consta su rigor y seriedad, que en la pugna que han creado el resto de ciudades del Principado (porque recordemos, que el municipio de Mieres siempre ha pedido nuevas titulaciones, nunca titulaciones ubicadas o proyectadas en otros campus), no se decante por el municipio del que fue director de la Asesoría Jurídica hace una década, ni que desde el Gobierno de la ciudad se lo “recuerden” a fin de pedirle que ahora, a cambio, les implante el grado allí.

No podemos dejar de pelear por la implantación de esta titulación, y de todas las que por temática científica podrían tener cabida en nuestro Campus. Y es que estoy seguro, de que si Barredo no hubiese contado, con una directora tan valiosa y trabajadora como Asun Cámara, ahora mismo sería un perfecto museo del gasto de fondos mineros.

Es un hecho, que cuando el Partido Popular de Mieres requirió a ambos candidatos al Rectorado sus propuestas para el campus de Mieres, Ignacio Villaverde no tardó ni 24 horas en enviarlas.

Como le recordé al “ya no Rector” García Granda, en 2016, ahora mismo se encuentra en una evaluación continua, pero en 2025 vienen los exámenes finales y pediremos resultados. Esto es, mejorar la conexión entre el campus y el tejido social de Mieres, los incentivos a la ocupación del Campus de Mieres y el desarrollo del Plan de Activación.

Por último, me ha alegrado profundamente ver a una persona, como el exvicerrector de Estudiantes de mi etapa universitaria, Luis Rodríguez Muñiz, participando en la candidatura del nuevo Rector, y del que puedo decir que los alumnos tuvimos toda la ayuda cada vez que lo requerimos. Era de justicia decirlo públicamente.

Estaremos vigilantes, sí, pero ahora dejemos trabajar al nuevo equipo, que mejorar lo presente no va a ser difícil.