Nula diplomacia

Cada cual tiene los años que tiene, que en mi caso son bastantes, pero se debe tener un pelín de diplomacia y prudencia para no pisar charcos ni meterse gratuitamente en temas muy personales.

Esto no es nada si se compara con noticias del tipo de “arrollada en un paso peatonal anciana de 55 años”, que entiendo no necesita comentario adicional, por ser simple barbaridad.

Lo cierto es que el comentario inicial no me coge de sorpresa, pues más de una vez me sucedieron episodios similares. Pero lo más chusco fue cuando hace más de veinte años representantes de un partido político me visitaron para proponerme dar charlas por los colegios de la zona para explicar a los alumnos mis experiencias vitales como güelito. Otra vez jodiendo con la edad, y además sin serlo en aquella época. Mi respuesta, además por escrito, les dejó “contentos” y aún a día de hoy alguno me mira de reojo.

La peor anécdota que conozco de algo similar se refiere a una persona conocida, que después de años sin coincidir con un antiguo compañero de milicia lo encontró acompañado de señora muy mayor, y tan solo se le ocurrió preguntar que si era su madre, la respuesta fue “no, es mi mujer”. Tierra trágame, pensaría, y con razón, amén del sofoco de los tres.

La conclusión no puede ser otra que la mayoría de las veces sería mejor tar calladinos, o ser más prudentes. Y, por supuesto, a estes altures no voy a ir a Turquía a recuperar el pelo perdido para parecer más juvenil.

Con el añadido de que tengo fama de “repunante”. Y en casos como este creo que con razón.