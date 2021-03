La culpa es suya por no haber estudiado para infanta

Digamos que la cita telefónica quedó convenida para un martes (antes se habría asegurado que no era día trece) a las cinco de la tarde, y que llovía de un modo insistente, por lo que, cuando entró en la consulta, habría añadido una buena mojadura a su habitual baño de desconcierto. El psiquiatra, alto, bajo, rubio o moreno –pónganle ustedes la imagen que más le guste–, comenzaría hablando en un tono persuasivo para animar a la mujer a contar sus problemas. Algo así como “dígame qué le pasa; no tenga ningún reparo; échelo todo afuera...” y, a continuación, se repantigaría en el sofá, papel y boli en mano, dispuesto a escuchar las cuitas de su paciente.

Lo que menos se imaginaría el doctor era la catarata verbal que iba a venírsele encima, pues la mujer no necesitaba que le insuflaran ánimos para desbordarse. De modo que, uno tras otro, fue señalando cada uno de los defectos y de las gruesas irregularidades con las que se despertaba cada día. Quizás, al modo de Unamuno, le dijera al psiquiatra “me duele España”, eso nunca lo sabremos, pero lo cierto es que el doctor no daba abasto para apuntar tantas falsas costuras que, a juicio de la mujer, envuelven nuestro sistema: desde la corrupción en la financiación de algunos partidos políticos, hasta los problemas derivados de la libertad de expresión (para muestra, el caso del rapero encarcelado); pasando por, entre otros que apenas tenía tiempo a apuntar, la escasa independencia de la justicia, la creciente violencia doméstica o los desahucios que no cesan. Y eso sin contar la tendencia derechista de la mayoría de los medios de comunicación o el silencio gubernamental, con alguna excepción, para investigar los fraudes fiscales del emérito. O la entrada en el parlamento de los herederos del franquismo en su versión más extrema.

Es fácil suponer que el psiquiatra, en algún momento del monólogo, intentara apaciguar los ánimos de la mujer. “Bueno, no hay que exagerar, eso pasa en muchos países...”, si bien su intento quedó en el aire en el momento en que la mujer se refirió a la vacunación de las infantas: “Lo que nos faltaba, qué es eso de colarse, ni siquiera en una situación de extrema gravedad como esta son capaces de guardar un mínimo de respeto...” En ese momento el cabreo se convirtió en ira y esta se expandió por las paredes de la habitación, de modo que el doctor pensó que era mejor dar por terminada la consulta. Una palmadita en la espalda y una minuta bañada en oro pondrían fin al acto.

Se puede suponer que el psiquiatra fuera un tanto conservador y por eso, a la salida de la mujer, hubiera dicho que “La culpa es suya por no haber estudiado para infanta”. Mas lo que sí se sabe a ciencia cierta es que, cuando la mujer salió a la calle, llovía con más intensidad si cabe.