Lectura en tiempo de pandemia

Así, a mi juicio, la lectura es una de esas actividades que puede ayudar a dar los tres pasos mencionados, en estos tiempos adversos. En esta línea, se puede acudir a una amplia literatura que sirva de brújula hacia el qué hacer. Una lectura que nos oriente en este mar intempestivo de opiniones, supuestos razonamientos y, cómo no, manipulaciones y mentiras a “todo gas”.

Libros que van desde el thriller, hasta ensayos con mayor o menor dificultad. No faltan textos de politólogos y economistas que se adentran en las neblinosas consecuencias que nos traerá la paulatina salida de esta crisis global como la que, de un modo u otro, nos está afectando a todas y a todos en distintos grados.

Sin ánimo de recomendar o aconsejar, hago mención a algunos libros que leí y sencillamente, me gustaron; otros, aunque los cite, no los he leído, están a la cola, pero son recomendados por personas que merecen confianza.

Entre los que tratan directamente de los virus, el titulado “Coronavirus: prevención, pandemia y contención”, es un interesante texto de la doctora Sonia de Miguel y del también médico Juan Carlos Ruiz. Ambos, hacen un recorrido divulgativo por la vida microscópica de los virus: cómo actúan y se propagan. “Viral”, del neurólogo asturiano Juan Fueyo, afincado en EE UU, explora la importancia de los virus en la lucha contra el cáncer, así como el alarmante uso de ellos en bioterrorismo. “En primera línea”, es un libro directo, donde la tensión y el miedo, así como la esperanza, van de la mano del doctor y autor Gabriel Heras. Nos narra, desde las trincheras de la UCI, cómo fue vivir en primera línea la epidemia que aún tenemos como protagonista. No se debe prescindir de la lectura de dos libros sobre la llamada “gripe española”, son “El jinete pálido”, de Laura Spinney y “La gripe española: 1918/1919”, de María Isabel Porras Gallo.

Tres clásicos, uno “El Decameron”, de Giovanni Boccacio, siglo XIV, tiene como protagonistas a siete mujeres y tres hombres que en el marco de la peste bubónica o peste negra que golpeó a Florencia, se confinan para protegerse de la misma y se cuentan cuentos. La obra, “Diario del año de la peste”, actualmente reeditada, de Daniel Defoe, narra de manera novelada la epidemia de la peste que asoló a Londres a mediados del siglo XVII y dejó más 70.000 muertos. El tercer libro digno de leerse es “La peste”, de Albert Camus, ambientada en Orán, fue publicado en 1947. Se dice de esta novela “que trasciende su marco temporal y geográfico, adquiriendo el rango de metáfora universal”.

En el campo filosófico y político, no podía faltar a la cita, y lo hace como siempre a contracorriente y creando debate y opinión Slavoj Zizek, con su “Pandemia”, destinando las ganancias de su venta a la ONG, Médicos sin fronteras. “La coalición frente a la pandemia” de María Llapart y José Enrique Monrosi es muy interesante y clarificador de cómo se fraguó el gobierno de coalición en ese tiempo. Como crítica a la gestión de la pandemia, por el actual gobierno de coalición, está “Manual de incompetencia” de Iñaki Ellakuría y Pablo Planas; así como “Una pandemia de errores” de Francisco Mercado.

En este contexto, aparece “Pandemocracia”, del filósofo Daniel Innerarity. También el economista Juan Torres López aporta a la actualidad su libro “Coronavirus y economía”. Un libro, que no teniendo nada que ver con la pandemia, pero sí con el mundo sanitario es “No es lugar para mujeres”, de la australiana Wendy Moore, de reciente aparición. Una historia de mujeres valientes, (doctoras, enfermeras, cirujanas) a las que se rinde homenaje porque lo dejaron todo para atender, cuidar y sanar a soldados de la primera guerra mundial, en Londres.

Dejo para finalizar el título de “El confinado: Un thriller que supera la ficción”, del salmantino Roberto Domínguez Moro. Está basado en los primeros días de confinamiento, de 2020, de un informático muy joven, en el centro de Madrid. Dos autores extranjeros de thriller que, en mi opinión, tratan con seriedad y documentación temas sobre virus y pandemias, son el médico norteamericano Robin Cook, que mezcla ficción con investigación científica y el escritor y guionista francés Franck Thilliez.

Obviamente, no son los únicos, ni tal vez los mejores. Hay muchos más. Al final, es la lectura como propuesta. La que en frase célebre, no sé de quién, nos reta a tomar “Coronalibros contra el coronavirus”. Aceptemos la apuesta.