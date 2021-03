Chapuzas a domicilio

Mieres ya dispone de la versión arquitectónica del espanto del Ecce Homo de Borja, cuya restauración trajo no poco cachondeo, uniéndose así al circuito histórico nacional de chapuzas.

Porque a alguien se le ocurrió la genialidad de reparar el muro de la iglesia de los Mártires, del siglo XVIII y considerada Bien de Interés Cultural, echando cemento como si lo regalaron. Ni piedras que conjuntaran un poco más ni chorradas viejas: una generosa capa de cemento, elemento intemporal donde los haya. Hay que reconocer que el muro ha quedado como nuevo, pero nuevo novísimo, como de anteayer, pero muy alejado del siglo XVIII. Como un Dos Caballos con la instrumentación digital.

Una hazaña digna de Pepe Gotera y Otilio y que ahora, supongo, habrá que deshacer, con el consiguiente coste. Vaya ocurrencia y qué extraño sentido del valor histórico y cultural. Y si se hizo por abaratar, qué metedura de pata más cara. Un tiro por la culata en toda regla.

Pero no me extrañaría que los autores intelectuales y los ejecutores de la chapuza estén sorprendidos por la polvareda que ha levantado la obra en cuestión: Si ha quedado estupendamente. Qué necesidad hay de encargar y pagar un proyecto, presentarlo a los de Cultura del Principado, que tardan un par de eternidades en decir que sí o que no, tiempo de sobra para que el muro se venga abajo sobre la pierna de algún desgraciado. Y entonces sí que tenemos el lío montado. Niño, haz masa.

Menos mal que todo tiene su parte buena y, la inadecuada reparación ha servido para aproximar a destacados líderes podemitas a un templo católico y en son de paz, lo que no se ve todos los días.

“Que hablen de nosotros, aunque sea mal” no deja de ser un consuelo. Eso sí, cuando haya que retejar, piénsenlo mejor.