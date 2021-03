Te has ido en taxi y en avión, y volverás en bicicleta. Allá viviste como un marajá y aquí reza si al final tienes que pensionarte en una cárcel. Tengo el atrevimiento de llamarte Charli, y no Carlitos, porque tanto tiempo viéndote en pantalla y escuchándote en los medios belgas que ya eres de la familia, aunque en tus tarjetas de visita sigue diciendo Carlos Puigdemont.

Has pasado por diversos tribunales de justicia y has tenido un letrado bien pagado por tus amigos catalanes. Cruzaste por unos cuantos países, donde algunos estuvo a punto de devolverte a España. Pero qué suerte has tenido granuja, porque al final te asentaste en un verdadero barrio de lujo a las afueras de Bruselas, en Waterloo, cuyo precio anda por las alturas y que has podido pagar gracias a tu salario como eurodiputado: hasta esa suerte has tenido.

Pero como no te toquen los euromillones, si es que juegas, esa suerte se te acaba a España te devolverán “a cobro revertido”, esposado y con una pareja de policías custodiándote. Aquí te recogerá otra pareja y de cabeza al primer Palacio de Justicia. Encerrado te darán de comer, podrás hacer gimnasia y hasta te darán un pequeño salario semanal para que compres jabón para afeitarte o una cajetilla de tabaco. Qué mal lo vas a pasar Charli. Quién coño te mandó fugarte de España, con lo bien que vivías aquí.