Tiempo de desolación

San Ignacio de Loyola, que fue un tipo con la mente bastante despierta, dijo que “en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza”. En España, donde tendemos a creernos más listos que nadie y somos poco dados a seguir los mejores consejos –y así nos damos, una y otra vez, los formidables porrazos que nos damos–, ignorando las palabras del santo y en medio de una tremenda crisis sanitaria y económica, la casta política se entretiene en jueguecitos de poder que no tienen ninguna relación con el trabajo por el bienestar de una sociedad que está pidiendo socorro.

No es este el momento más oportuno para mociones de censura y elecciones anticipadas. Un país que cae en picado, con su futuro confiado al exterior en forma de vacunas y fondos económicos, con escasísima capacidad de actuación autónoma; políticamente está en manos de caprichosos, medradores, rasputines de pacotilla, mediocres y corruptos.

Y si la política es el arte de gobernar para mejorar la vida de la ciudadanía, lo que estamos viendo es la apestosa dedicación de nuestra clase dirigente a sus propios intereses a costa de unos, los administrados, cada vez más ahogados.

Vivimos tiempos de desolación como la mayoría no había conocido hasta ahora; con los hornos crematorios al máximo de su capacidad y el tejido económico en descomposición. No es el momento de jugar a la silla, de conspiraciones y reyertas, de peleas de salón. Pero la clase política española, que parece ser consciente de su incapacidad para afrontar y resolver los grandes problemas de la nación, se distrae a su manera, dentro de palacio y corriendo las cortinas para no ver lo que está sucediendo fuera.

Es lamentable que para lo importante solo podamos confiar en los extranjeros, que son los que han de salvarnos mientras esta caterva de cretinos juega a robarse parcelitas de poder.