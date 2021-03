¿Por qué mueren las praderas?

En el silencio escucho el gemido de la muerte de las praderas acompasado con expresiones de dolor y pena; los pájaros están tristes y no cantan sus hermosas melodías; el ruidoso “gri, gri” de los grillos no se escucha. Continúo mi paseo y al llegar a la altura de Campacimera me pregunto: ¿Estaré perdiendo capacidad para escuchar, visualizar y olfatear? Todo me parece diferente, muy diferente; me vienen los recuerdos de años pasados en los que en mis paseos matinales, acompañado de la Volga primero y Laica después (pastores alemanes) observaba con gran entusiasmo, cariño y satisfacción el entorno desde Santo Emiliano hasta la Cantera, La Mozquita, Otones, a veces hasta la Teyera.

En este recorrido los entornos brillaban con el espléndido verdor de las praderas y el pastoreo del ganado; con el aroma del romero y los rosales; con la hierbabuena, el laurel y la menta que inhalabas sus agradables perfumes; los manzanos, los perales, los ciruelos, los piescales... que adornaban nuestro entorno, del cual, disfrutábamos placenteramente en nuestro paseo.

Hoy, el entorno desde Santo Emiliano, a los pueblos que he citado más arriba está adornado de matorrales, malezas y algún vertedero que obligan a los asiduos del paseo de ocio y entretenimiento optar por el abandono de estos lugares debido al efecto visual y fantasmal que produce al contemplarlo: ¡Desolación y tristeza!

Dicho lo que precede hay que preguntarse: ¿Quiénes han sido los culpables de haber destruido nuestros entornos naturales y privarnos de gozar de las bondades que gratuitamente nos concede la naturaleza? ¿Quiénes causaron daños económicos y ambientales, como la pérdida de especies autóctonas, acuíferos y entornos naturales?

Veamos Hay que recordar que Hunosa comenzó a principios de los noventa la trayectoria para las explotaciones a cielo abierto, con las expropiaciones a los vecinos de las zonas afectadas aunque fuesen ilegales sus actuaciones, incluso, se acusó a la empresa (Hunosa) de no contar con los permisos municipales pertinentes para el uso de los terrenos.

La huella que dejaron estos proyectos fue terriblemente cruel, afectó a los vecinos de muchos pueblos, obligó a vender sus propiedades por precios irrisorios e incluso hubo gente que tuvo que abandonar sus casas debido a los desperfectos ocasionados por corrimientos de tierra o explosiones.

Una de las explotaciones que dejó mayor huella en las Cuencas fue la de La Mozquita y La Matona, que de forma severa afectó de manera considerable (entre otros) al pueblo de Santo Emiliano y sus entornos.

Hunosa es la empresa responsable de ejecutar las obras para que se cumpla lo acordado en el proyecto de restauración de la Mozquita-Matona, en el que figura la recuperación del entorno natural perdido, la recuperación de las aguas de los manantiales y fuentes, la ubicación de un área de ocio con mesas y bancos en la zona de Campacimera-Santo Emiliano.

Preguntémonos: ¿Se ha recuperado el entorno natural perdido? ¡No! ¿Se ha recuperado la fuente ubicada en el entorno de las fincas llamadas de la fuente en Santo Emiliano, y que su agua se encuentra en una laguna en la Matona? ¡No! ¿Se ha hecho la ubicación del área de ocio con mesas y bancos en la zona de Campacimera-Santo Emiliano? ¡No!

En el informe técnico para la licencia de obras de la mina a cielo abierto Mozquita-Matona con fecha enero de 1999, entre otras cosas dice: “El Plan de Restauración establece la instalación de un área de ocio y disfrute de la naturaleza en el eje de la carretera Santo Emiliano a la Cantera, considerando oportuno para ello la parte baja de los terrenos a restaurar en el área de Matona-Campacimera que se halla situada a 500 metros de altitud.

El equipamiento del Área Recreativa se realizará con grupos de mesas y bancos, barbacoas y papeleras, utilizando como materiales la piedra natural y la madera con el fin de una mejor integración en el paisaje circundante.”

Ahora bien, en la actualidad está pendiente (se aplazó por la pandemia) de inaugurarse en Santo Emiliano el monolito en memoria de cuatro personas que perdieron la vida por la represión franquista, en concreto, Amada Zapico, Pilar Terente, Vicente Rodríguez y Cecilio González, asesinados en 1937 y 1938.

La ubicación del monolito está en una pequeña explanada colindando con la Matona que bien se podría acondicionar e instalar unos bancos para descanso de los paseantes y de esta manera evitar que con el paso del tiempo este lugar (el monolito) se convierta en zona de matorrales y vertederos.

Los ayuntamientos de Langreo y Mieres deberían de pedir a Hunosa la colaboración para la ejecución de las obras de este proyecto en compensación de las deudas que quedan pendientes con el pueblo de Santo Emiliano.