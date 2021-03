Creo que no me equivoco si supongo que a muchos de ustedes les sucede otro tanto de lo mismo en momentos puntuales de su día a día: la total indefensión en que nos encontramos, que no tiene razón de ser. Y que a la fuerza debemos soportar estoicamente para evitar problemas.

Viene a ser algo similar a la viñeta publicada hace años referida a un pescador extranjero meando encima de un colega español que se protegía con el consabido paraguas, exclamando “y que tengamos que decir que está lloviendo”. Todo ello a cuenta de las seculares perrerías que algunos países “amigos” nos han hecho siempre.

La citada viñeta sigue en plena vigencia y debemos de andar con mucho cuidado para evitar problemas, pues los ciudadanos cumplidores, respetuosos con la Ley y paganos de todos los impuestos habidos y por haber, son terreno abonado para asimilarse a la indefensión del pobre pescador español.

Parece lógico que en una sociedad que funcione, las actuaciones por parte de sus responsables deberían ser preventivas. Y no usar a los ciudadanos como escudo dejándoles a su suerte.

Así que no se te ocurra llamar la atención a gente que berrea a horas intempestivas, orina, vomita o deja lleno de cristales tu entorno. O el marrano que sistemáticamente lleva su mascota a que se desahogue al portal lejano del suyo, pues te puedes buscar un lío no menor, amén de epítetos “cariñosos” dedicados a tus ancestros.

Simplemente por mirar de reojo a personas que no llevan mascarilla o van fumando sin ningún control. Pues ojo también, pues suelen tener la piel muy fina, y se rebotan sin más por simple mirada.

Pero la reflexión final es que las personas que andan por la vida cumpliendo con todo lo establecido se encuentran indefensas, siendo todas las ventajas para los que lo hacen a contrapelo. Y que no se te ocurra responder a gentuza de este tipo, pues llevarás las de perder.Y seguro que el “emplumado” serás tú.