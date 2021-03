Los fondos mineros no pueden pasar de largo

Todos sabemos que Europa ha creado un fondo de ayuda de 500.000 millones para ayudar a salir de la crisis covid-19 a los países, de los cuales se destinarán unos 140.000 millones para España. Todos estos proyectos se canalizarán en Asturias a través de la oficina de Oficina de Proyectos Europeos, el nuevo organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, la cual sí tiene directora nombrada, pero no trabajadores.

Lógicamente, otro ejemplo más de mucha “titulitis”, pero poca efectividad. Cada vez tiende todo a parecerse más a los fondos mineros, que tan bien despilfarramos y no supimos aprovechar. Esperemos que ahora no repitamos, por segunda vez, el dejar pasar el tren del desarrollo y la reindustrialización por delante de nosotros y no subirnos a él.

Mieres tiene una oportunidad importante de dar le un impulso a la tan roída y decadente industria local. La década que lleva gobernando IU en Mieres no se ha impulsado ningún proyecto importante que genere empleo en la comarca del caudal, ahora tenemos un tren que está saliendo de la estación y todo parece indicar que podemos perderlo también. Es necesario que nos subamos a él.

El concejo de Mieres y la zona del Caudal tienen potencial para impulsar proyectos europeos, instalaciones y medios, pero lo que nos falta es ganas por parte de nuestros dirigentes por trabajar. Está claro que estos proyectos no son acciones que tengan rédito político y que en menos de cuatro años, antes de las siguientes elecciones, puedan dar frutos. Son proyectos a largo plazo, los cuales tenemos la oportunidad de implantar la semilla para dejarlos prosperar y crecer con un poco de ayuda y apoyo institucional.

Europa se decanta por las nuevas energías, por la “Europa Verde” y por la innovación. Eso es difícil de comprender para unos dirigentes anclados en el “novecento”, con la cultura del carbón todavía presente para ellos y que no han sabido superar la barrera del negro mineral. Una Corporación cuyo máximo objetivo “verde” es crear un parque en 6 años, no creo que esté a la altura de lo que no exige Europa, pero sí que se pueden rodear de personal que les dé las ideas que necesitamos –para eso sí son los asesores– o simplemente escuchar las propuestas que los grupos municipales les planteamos.

Como no todo es criticar y lo mejor es dar ejemplo, voy a poner alguna posibilidad que tendríamos que haber proyectado ya (para que luego no salga diciendo algún dirigente de IU con su discurso repetitivo que no apoyamos y solo criticamos). Por un lado la universidad, la fundación Barredo, la fundación de la energía y el Pozo Barredo puede ser un caldo de cultivo para la generación de futuras empresas energéticas y medioambientales.

Lo tenemos todo en el centro urbano, juntitos pero bien separados, por eso que les falta la correa que haga de nexo de unión entre todos para impulsar el desarrollo- Y esa correa a de ser el Ayuntamiento. Impulsar un espacio común, una programación de fomento del desarrollo intelectual y la investigación, coworking y el emprendimiento es imprescindible para que se pudiera convertir en una de las principales fuentes de empresas de Asturias.

Por otro lado, a nivel turístico, seguimos olvidados del gran potencial que dispone Mieres, el valle del río Aller. Disponemos de una zona digna de darle un impulso desde Santa Cruz, con la subestación de principios de siglo, el poblado de Bustiello y terminando en el Pozo San Jorge en Valdefarrucos. Todo esto se podía impulsar con un tren minero, estilo a lo que hacen en Minas de Riotinto, Huelva, con casi 100.000 visitantes al año. Y todo gracias a un tren.

Y por último, una vez propuestas ideas para la ciencia y el turismo, nos falta la industria, donde tenemos un tejido que podría servir para impulsar la eficiencia energética en la rehabilitación. La disposición de las Cuencas y los recursos únicos que dispone, geotermia minera entre otros, son un ejemplo diferenciador de otras regiones para que las empresas del sector de la eficiencia energética usen nuestro concejo para desarrollarse y captar todos los posibles fondos que aporte Europa.

Estos pocos, a pesar de que me quedan muchos en el tintero, son ejemplos de un posible futuro de Mieres. Podemos seguir esperando a que nuestro equipo de gobierno siga creyendo que el desarrollo de Mieres es un parque en la Mayacina, pero la realidad es que, con la actual tasa de paro rondando el 22%, puede conducir a la despoblación, deterioro y derrumbamiento de las Cuencas. Tenemos el tren de Europa saliendo en la estación y todavía podemos cogerlo, no nos valen las excusas de que no pudimos o supimos, es necesario cogerlo.