Corruptelas

En este ranking negativo van alternando posiciones según van saliendo a la luz los “fregaos” en los que andan metidos. En todos los países cuecen fabes, y dejando a un lado a los de Sudamérica, en Europa se llevan la palma Francia, Italia y todos los del este. Nuestra España no tiene nada que envidiarles. Precisamente ahora, a nivel nacional, estamos inmersos en un par de casos llamativos, y que tiene toda la pinta, el uno de ir para muy largo, y el otro que lleva años en danza sin que haya modo de que se resuelva, precisamente por los intereses creados de la dichosa política. Si nos ceñimos a nuestra Asturias no hace falta recordar las andanzas de peces muy gordos que lo fueron todo hasta que se les descubrió el pastel. No hace falta extrapolar ningún dato, pues están en la mente de todos.

Pero no son solo los referentes a los que se lo llevan crudo aprovechando sus cargos, sino que existen otros muchos métodos para practicar el tráfico de influencias, y por tanto corrupción, que afecta a los ciudadanos de a pie, a los que tan solo les queda el derecho al pataleo, y la consiguiente perdida de confianza por la vulneración de todo lo establecido.

Y es que el poder resulta tan llambión, que muchos que entraron sanos acaban adaptándose velozmente a un sistema contaminado, cayendo en sus pútridas redes. Y es que a nadie le amarga un dulce.

En el lote también habría que meter a muchos ex, que amparándose en ello ofrecen sus servicios como mediadores de lo que sea a cambio de jugosas comisiones.

Tampoco voy a generalizar y juntarlos a todos en el mismo sacu, pues siempre quedará alguno “formal”, pero las malas hierbas superan con creces a las buenas.