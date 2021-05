No tiene pinta de ser una estrategia laboral razonable. Unos, plenamente válidos en sus funciones pero empujados al retiro y otros, viejos y cansados, forzados a aguantar más años. Y, como ya sabemos desde hace décadas, millones de jóvenes privados de cualquier posibilidad de ingreso en el mercado laboral. No creo que haya que ser una eminencia para ver que si a los viejos no se les permite jubilarse y a los jóvenes no se les facilita un trabajo algo no va bien, a no ser que estemos sufragando el desempleo del joven con la pensión que el viejo no puede disfrutar, lo cual significaría que tenemos el sistema invertido, boca abajo, como el naufragio del Poseidón.

Fíjense en lo que sucede actualmente: la política patria se ha llenado de jóvenes inexpertos que hacen de guía a los veteranos condenados a seguir achicando agua para mantener a flote un sistema incapaz de flotar por sí mismo. Es como si en una embarcación romana los remeros fueran unos cuantos ancianos dirigidos por una ingente cantidad de mandos recientemente destetados. Así no hay manera de ir a ningún sitio.

Que un gobierno de derechas antepusiera la rentabilidad inmediata al futuro sería despreciable pero previsible, pero que desde la izquierda se promueva una sociedad de jóvenes inactivos sostenida por viejos trabajadores es el colmo de la sinrazón.