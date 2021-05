Por ti, por tod@s, Maratón solidario Cuencas Mineras

Desde hace un año, las cuencas mineras y resto de paisanos asturianos de todas las localidades, se están volcando con la Asociación de Cáncer de mama metastásico (ACMM), a raíz de varias iniciativas. Todo esto surgió, al ver la carencia de conocimiento que tenemos ante una enfermedad como es la metástasis en pacientes de cáncer de mama y la falta de recursos destinados para la investigación. De hecho, estamos perfilando un nuevo proyecto de ayuda a familiares y pacientes de cáncer, del cual os iremos informando.

En la actualidad, tenemos activa la Maratón de Spinning y exhibición de Step, pospuesta para el este 15 de mayo, debido a las restricciones por el cierre perimetral, y teniendo en nuestra mente, que lo primero es la seguridad y la salud de todos l@s participantes. No obstante, la respuesta de solidaridad está siendo masiva, se están volcado con nosotr@s, vecin@s, comercios, hostelería, gimnasios, organismos públicos, monitores, voluntarios... y todo ello gracias a las gestiones realizada por Silvia Casiano González y a toda su gente. Gracias.

Para las personas que desconocen como colaborar, lo pueden hacer a través de la inscripción en la maratón, o si no son muy deportistas, con la llamada fila 0, también se pueden adquirir camisetas, gorras, pulseras... (Peluquería Casali, al lado del Ganzábal) Todo ello con el fin #masinvesticaciónparamasvida#. Es muy importante concienciarnos que con muy poco, se puede hacer mucho por esta enfermedad, por ti, por tod@s.

Entre nuestros objetivos es hacer visible el cáncer de mama metastásico y contribuir a que se profundice en su investigación. Pero, ¿qué es el cáncer metastásico de mama? Es aquel cáncer de mama que se ha extendido a otras partes del cuerpo en forma de metástasis. También se conoce con el nombre de cáncer de mama en estadio IV o cáncer avanzado. Las localizaciones más frecuentes de las metástasis en cáncer de mama son: huesos, pulmones, hígado y cerebro.

Los datos son esenciales para entender la enfermedad: Una de cada 8 mujeres padecerán cáncer de mama, el 5% ya presentarán metástasis en el momento del diagnóstico, el 30% desarrollarán metástasis incluso después de haber finalizado el tratamiento oncológico, la supervivencia media al diagnóstico metastásico es de 5 años, y la edad media de 56 años. Se pretende que la oncología de este siglo sea de precisión y personalizada. Con la investigación queremos cronificar la enfermedad, ya que en la actualidad no hay cura y se trabaja para que l@s pacientes tengan una mejor calidad de vida.

Es cierto que la detección del cáncer de mama y las fases iniciales, están muy investigadas, pero como se aprecia en los datos, el estadio IV es otro tema. Influyen muchos factores ajenos a l@s pacientes, como los económicos, políticos, sociales... y en la actualidad, estamos en un parón causado por el covid, ya que nuestra forma de contribuir a la investigación es a través de la recaudación, y aportación de lo recaudado a ensayos, nuevas investigaciones... Debido a las restricciones por la pandemia, nos es mucho más complicado realizar iniciativas. Además, los pocos recursos gubernamentales, estatales, autonómicos, que se destinaban a el estudio de la metástasis, se han suspendido, ya que casi toda la estructura sanitaria está volcada con la pandemia. Todo esto lamentablemente, se va a traducir en el aumento de pacientes de cáncer no detectados a tiempo, por la suspensión de consultas, pruebas... y por lo tanto, menos posibilidad de supervivencia. Me da mucho que pensar, que para cualquier ensayo, medicamento, relacionado con el cáncer, los procesos son muy largos, entre 10 y 15 años para que lleguen a l@s pacientes, en cambio, cuando surgió el covid, se destinaron todos los recursos a el estudio de una vacuna que sorprendentemente, en menos de un año, ya estaba en disposición de ser suministrada.

Desde mi más humilde opinión, y analizando la situación, nuestras demoras de tratamientos no son provocadas por falta de conocimientos o recursos, sino porque somos un porcentaje de muertes asumibles, lo cual me provoca una gran impotencia y tristeza. Una pregunta que me hago habitualmente es ¿Si l@s pacientes de cáncer fuésemos contagiosos, ya tendríamos tratamientos que cronificasen nuestra enfermedad? Todo esto sin desmerecer por supuesto, los recursos invertidos en la actual y devastadora pandemia del covid, pero si me voy a permitir hacer un llamamiento a quien proceda, para que después de esta inyección de realidad, abran los ojos y prioricen lo que realmente es importante para nuestra sociedad: La vida.

Cuando me detectaron la enfermedad me sentí perdida, sin saber qué hacer, a dónde acudir, incomprendida, las personas sin intención, más bien por ignorancia, banalizan sobre nuestra enfermedad, y nos exigen sin quererlo que seamos fuertes, valientes... Yo no deseo ser fuerte ni valiente, deseo que me acompañéis en mi vida.

Gracias a todos por estar.