Desorden en el rebaño

Poco a poco, y gracias sobre todo a la vacunación, vamos entrando en una fase que aclara los tintes borrosos con los que nos vemos obligados a convivir a causa de la pandemia. No se trata de que el bicho haya dicho adiós, haya cerrado la puerta con un golpe seco y rotundo de carácter definitivo; en realidad su salida lenta, pero con visos de retirada a medio plazo, se debe al empuje de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen entre otros fármacos que sirven para combatir el virus.

Cierto es que no toda la población está dispuesta a arremangarse el brazo para que la aguja aguijonee la piel (mejor sería decir la roce), y que tal negativa está orlada de distintos motivos: desde el puro miedo a sus consecuencias hasta los propios de quienes militan en el club de los antídoto, que reaparecen con cierta frecuencia. En todo caso, y a pesar de los inevitables negacionistas (a quienes por cierto hay que recordarles que gracias a todas las vacunas que nos hemos puesto desde la infancia estamos vivos), la curva sigue un curso ascendente que augura tiempos mejores por lo que a la pandemia se refiere.

No obstante, esa inmunidad de rebaño, que constituye el principal objetivo, se ve alterada a veces por desórdenes que alteran esa pretendida uniformidad. De ello dan fe las fiestas en locales clandestinos o no tanto de las que dan cuenta los medios de comunicación y en las que cualquier medida de seguridad: distancia entre intervinientes, mascarillas y demás no forman parte del sarao. Así que bastó con el fin del estado de alarma para que una parte del rebaño entendiera que ya estaba bien de ponerle puertas al campo y, en consecuencia, se lanzara a galopar por la pradera como si estuviera a punto de alcanzarles un rayo. De modo que por si acaso se les echaba encima el fin del mundo, decidieron adelantarse con abundantes botellones y juergas a tutiplén, no fuera que no les diera tiempo a saborear el último trago.

Puestos a bucear en las causas de estos comportamientos, en donde se mezclan aguas de todos los colores: irresponsabilidad pura; rebeldía con más o menos causa; afán de notoriedad y otras corrientes…. quizás podamos centrar el debate en la piel de las emociones y en el modo en qué deberíamos gestionar estas. No es ningún secreto que no estamos educados para controlar ese sentimiento fuerte, esa agitación que nos asalta con frecuencia, y que tendemos a identificar las prohibiciones con una visión negativa, y viceversa. Conocemos bien el libreto: algo así como que nuestras emociones están para ser sentidas, no para que dominen nuestros actos; pero sabemos también que de la teoría a la práctica a veces hay muchos kilómetros de distancia.

Véase al respecto lo ocurrido en Madrid. No resultaba difícil en esta coyuntura de sufrimiento a causa de la covid tensar las emociones del modo más conveniente a los intereses políticos. Algo que interpretó a la perfección la señora Ayuso cuando asemejó las restricciones del Gobierno a favor de la salud: confinamiento y demás medidas de seguridad, con un paisaje oscuro y lleno de manchas; mientras que, por el contrario, pintaba de un color más resplandeciente la ampliación de horarios y la apertura de bares y terrazas. Lo reflejan a la perfección algunas viñetas que circulan por la red. Un cliente sediento (se supone que también de venganza) entra en un bar y pide una consumición. El camarero le pregunta de qué quiere el “cubata de libertad”, a lo que responde que de ron y con dos piedras de hielo.