Caducó el estado de alarma y parte de la juventud española decidió celebrarlo por todo lo alto, como si no ocurriera nada, como si la pandemia hubiera pasado a la historia, como si ya no enfermara ni muriera nadie por covid.

Es normal en una sociedad crecida en el culto al hedonismo, al disfrute inmediato, a quererse mucho a uno mismo por encima de todo.

Eso sí, cabría preguntarse por qué la primera forma de festejo y celebración es la borrachera, pero que nadie se sorprenda del compartimiento juvenil, porque es coherente con lo que les hemos enseñado.

A la vista del desmadre acontecido con el fin del estado de alarma un amigo me preguntó si a esa edad nosotros éramos tan idiotas y cortos de luces. Por supuesto que sí. Y más. Porque forma parte del trance de ser joven no percibir el riesgo y creerte invulnerable.

Lo que ya no resulta tolerable es que este joven contemporáneo, el homo botellonensis, que no entiende la diversión sin pillar un buen colocón, es, además, un marrano. Y allá donde transcurren sus diversiones, el lugar queda hecho una mierda, de basura hasta las rodillas. Y que la recojan otros, claro. De nuevo, una conducta que encaja con lo aprendido en los hogares. Ya saben que se enseña a las escuelas pero se educa en las casas. Y ahí fallamos estrepitosamente, porque tenemos una chavalería ansiosa de diversión pero que se desentiende de la recogida de los residuos que produce, pues tiene asumido que esas desagradables tareas corresponden a otros. Y así quedan playas, parques y plazas, enterradas bajo toneladas de plástico y vidrio para que a los currantes no les falte trabajo extra.

Hemos criado señoritos, de lo que no podemos sentirnos orgullosos. Papis, mamis, me temo que os habéis olvidado de recordar a vuestros hijitos que quien ensucia, limpia.