Estos últimos días, entre otros acontecimientos culturales importantes que se han dado en nuestra zona, se ha fallado el concurso literario de cuentos organizado por la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro” de La Felguera, decano en su especialidad, y del que tengo la fortuna de formar parte del jurado. Si en todas las convocatorias la calidad resulta muy apreciable, en esta puedo asegurar que cualquiera de los últimos finalistas podría haber sido el ganador, pues oficio y pericia derrochaban todos ellos.

Del mismo modo, y dentro de esta efervescencia cultural (tenemos la suerte de vivir en un territorio en el que el arte, en sus distintas variantes, no deja de hacerse notar), cabría referirse a la exposición pictórica que se puede admirar en la pinacoteca de Langreo, en la que se rinde homenaje al asturiano Orlando Pelayo, fallecido en 1990, y de la que forman parte también artistas nacidos o vinculados a nuestra zona, tales como Gil Morán, Avelino Mallo o Vicente Fernández Iglesias.

Y como cualquier manifestación artística sirve para añadir color al cielo de nuestras vidas, desde el día uno de mayo y hasta final de mes se puede contemplar en el Centro Álvarez-Nóvoa una muestra que recorre una parte del trabajo de dos fotógrafas (y también poetas) asturianas, Alicia Aranguren y Ana Elías, que poseen un amplio y jugoso currículum en su profesión. Siguiendo el curso de sus palabras, “Donde habita la ausencia” es un proyecto realizado con mimo para expresar sus sentimientos a través de la mirada. En su frondoso bosque imaginativo, abunda la naturaleza; pero, a un tiempo, más allá de los paisajes se alude a estados de ánimo, a sensaciones y percepciones, a través de motivos como la niebla, el mar…. Secuencias de gran belleza visual, perfectamente engranadas, que nos muestran distintas escenas del territorio asturiano, y a las que hay que agradecer el añadido de breves textos poéticos que sirven para iluminar aún más el hermoso conjunto.

Al igual que cuando se teje un proyecto narrativo la utilización de la primera o la tercera persona no se debe a un mero accidente, del mismo modo, expresar en blanco y negro o en color una imagen tiene su raíz explicativa. En la presente exposición el blanco y negro indica esencialidad, sirve para prescindir de cualquier distracción, nos predispone más fácilmente a recogernos en nuestra intimidad. A la par, la figura humana, que en un primer momento parece estar ausente, aparece detrás de la cámara, pues es su mirada la que nos muestra el mundo, un mundo solitario pero siempre en perfecto equilibrio. A todas estas características –orladas por huellas, indicios, objetos que nos van definiendo….–, habría que añadir, lo que da muestras del talento de las autoras, la composición exacta de los elementos, al igual que de las formas, que los perfilan con nitidez, o los círculos concéntricos equilibrados con la alineación de otros elementos: bancos, líneas del horizonte… Así como la flexibilidad y el atractivo dinámico de unas imágenes que no nos dejan indiferentes y que, por su exacta destreza en la ejecución, resultan por momentos espectaculares.

Si lo más importante de la fotografía no es la cámara, sino el ojo (Alfred Eisenstaedt), solo me resta animarles a que coloquen el suyo en el festín creativo de Alicia Aranguren y Ana Elías. A buen seguro que no se arrepentirán.