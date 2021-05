Hay que mover el culo

Y si la niña quiere ser influencer de moda pero pesa como un xato culón, en vez de consentir que se infle a palmeras de chocolate y refrescos edulcorados, sus papás podrían hacer algo más que observar cómo la nena se va convirtiendo en un manatí, alimentarla correctamente y estimularla a hacer algo de deporte en vez de pasarse el día sentada delante de la pantalla del ordenador engullendo chucherías.

Ya sabemos que lo más socorrido en estos casos es recurrir al lamento, a la disculpa cómoda y negligente de que la sociedad es cruel e injusta, a la exigencia de auxilio externo para evitar tener que hacer el menor esfuerzo y sacrificio personal. El nene, por su parte, ha crecido creyendo que por vestir una camiseta de fútbol ya se aproxima a Messi, pero con la cintura como la de una cría de hipopótamo. Y, claro, se deprime porque los sueños no se hacen realidad y en el cole está en el grupo de los cachalotes –cada vez más numeroso–, lo que le hace sentirse marginado.

Y sus papás, en vez de ponerlo a dieta sana y a practicar deporte en condiciones, que es lo que debe hacer un niño, continúan cebándolo como quien engorda un gocho para San Martín. “Es que, si no le das lo que le gusta, se niega a comer”. ¡Pues que no coma!, que tiene reservas suficientes para un quinquenio. Y obliguen a ese albondigón a moverse en vez de permitir que malgaste su existencia anclado a un móvil. Vamos, anda, no me digan ustedes que no saben qué hacer. Lo que ocurre es que no quieren esforzarse. Ni siquiera por el futuro de sus hijos. “Es que no es fácil”. Por supuesto que no lo es. Lo fácil ha sido llegar a ese extremo. Ahora, a mover el culo.