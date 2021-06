Para un atlético

Mi hermano Luis falleció un 20 de noviembre hace cuatro años, seguidor impenitente del Atlético de Madrid, que como resulta más que conocido dio alegrías con cuenta gotas a sus seguidores y socios a lo largo de su dilatada historia.

Más que seguidor debería decir sufridor, pues eso es lo que realmente era, igual que muchos de sus socios y simpatizantes, que un año tras otro por su tradicional mala suerte, no en vano era conocido como “el pupas”, siempre se quedaba en el camino. Así y todo, todos los años les enviaba cierta cantidad de dinero como muestra de su querencia colchonera.

Sus muchos amigos y conocidos le incordiaban todos los fines de semana por los resultados nada brillantes, e impropios de un club de su categoría. Y ya no digamos cuando bajó al infierno de la segunda división. No se inmutaba, y siempre tenía la respuesta a punto para rebatirles. Aunque la procesión iría por dentro.

Particularmente entiendo que resulta más fácil el “apuntarse” como seguidor a carros habitualmente vencedores, por eso existe una buena mayoría de blancos o azulgranas. Lo difícil es, pese a los continuos sinsabores –como mi hermano Luis– seguir siempre fiel a “su Atlético de Madrid”.

Por desgracia no ha podido disfrutar de esta Liga recién conquistada, y me temo que estos últimos partidos habrías sufrido mucho más de lo habitual, al igual que todos los seguidores colchoneros, que cuando parecía que todo estaba hecho volvieron a sobrevolar los viejos fantasmas del pasado.

Al final todo llegó a buen puerto, y tanto tus amigos rojiblancos, que eran muchos, y como tu mismo –allá donde estés– tu satisfacción y alegría me reconfortan, porque todos os lo merecíais, y tu el primero, con la pena de que no lo hayas podido disfrutar con los tuyos. Me despido con un fuerte abrazo de hermano, que también lo celebra en honor a tu memoria, y con la seguridad de que muchos rojiblancos se habrán acordado de ti en este momento.