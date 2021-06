De perros y hombres

La peculiaridad de Mieres es la superpoblación canina. No conozco ningún lugar en el mundo –y ya le di más de quinientas vueltas– con tantos perros domésticos. Se ve que los preferimos a los abuelos, que son despachados a las residencias en cuanto empiezan a requerir cuidados.

A lo que iba: la relación social en un territorio pequeño, con espacio limitado, como es el área urbana de Mieres, está influida por esta particularidad de la abundancia canina.

Me gustan los perros desde que mi padre me puso en los brazos un cachorrín de cocker, tras el que vinieron unos cuantos más, todos ellos queridos, mimados, llorados y añorados. Por ello, no me molesta su presencia. Al contrario, me agrada, a no ser que el animal sea problemático o fastidioso, en cuyo caso prefiero que lo soporte su dueño. Como los niños pelmazos y gritones, que crecerían mejor orientando sus alaridos hacia los tímpanos de sus progenitores.

O sea, espacio reducido, acumulación de gente y muchos perros. O la educación y el respeto son exquisitos –que no es lo que abunda– o hay conflictos. La ordenanza municipal no inventa nada y viene a reproducir la regulación de otros municipios. Pero, como ya dije, ninguno de esos lugares tiene nuestra peculiaridad, tal número de perros en circulación por las calles. Y con que un 10% de propietarios no observe las mínimas normas higiénicas, dada la cantidad que supone, el problema es considerable.

Y si unos exigen poder estar en parques y jardines con sus mascotas, otros reclaman su derecho de disfrutar de las escasas zonas verdes sin riesgo de volver a casa rebozados en caca de chucho.

Eso sí, el gobierno local debería comprender la especial realidad canina de Mieres proporcionando alternativas satisfactorias a un colectivo muy numeroso. Sin olvidar que tras cada perro hay, al menos, un votante.