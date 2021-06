Heraldo oficial

“Laviana, como tú la quieres”. “Laviana, un concejo de tod@s y para tod@s”.

Estas son las titulaciones mayores, porque hay otras más que conforman la portada número 2 de una publicación del gobierno local de Laviana, que no vamos a valorar, pues quien paga exige y, después de todo, pretende –y supongo que lo consigue– justificar la labor del equipo municipal, que no es ni más ni menos que lo que vienen haciendo los distintos grupos políticos en los gobiernos.

Horizontes abiertos, horizontes de esperanza, no son títulos de películas, son los fines que “Laviana contará con un gran espacio social, uno de los mayores de Asturias”. Pero el verdadero horizonte es la “Arcadia 2030”. Ahí ya me pierdo. La belleza de los dibujos, la calle Libertad –arteria mayor de la capital del paraíso que es Laviana– tan magistralmente dibujada sin asfalto, sino con parqué en el suelo, sin vehículos...

Evidentemente me faltan muchos quilates de ingenuidad para verlo convertido en una realidad, o que sea así. Pero no vamos nosotros a discutirlo. Ni vamos a decir lo contrario. Como no negamos que hace años leímos algo, “los jardines municipales de la iglesia”. Había un contrasentido. O eran municipales o eran de la Iglesia. Se refería al espacio existente ante la entrada principal al templo donde existen cuatro cedros libaneses.

Y es que “en el entorno de la iglesia” se creará “un increíble bulevar, un gran espacio con Peña Mea de Fondo”. Se haga lo que se haga, voy a referir que hace años, tal vez antes de la existencia de los “Ayuntamientos Democráticos”, la calle Joaquín Iglesias, estaban llamada a comunicar con Luis Alonso, o sea el callejón cerrado existente entra la industria de “La panificadora” y la parte norte de la iglesia pues, eso dijo un alcalde, aquello estaba cerrado en precario. Fuese así o no, eso se dijo. Y ahora se dice ¿va a seguir cerrado en precario o será abierto para “ese gran bulevar en el entorno de la iglesia”?

Ante este panorama de crear una villa lavianesa digna de todos los encomios, siento una tremenda angustia: la de no vivir lo suficiente para verlo hecho realidad.