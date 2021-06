¡Ah !,y el que tenga aire acondicionado que se vaya fabricando un paipái o le pida prestado a la abuela el abanico de toda la vida, toca mover la muñeca. Y para rematar, el que tenga uno de los nuevos coches eléctricos que tanto se promueven, que aumente su familia, para que unos cuantos de ellos empujen el vehículo.

Y así, con todas esas instrucciones y remedios, con todos esos cambios en sus rutinas, podrá ahorrar al año unos 50 euros, que le servirán para pagar la calefacción por el invierno. ¿Se lo creen? Yo tampoco, aunque voy a intentarlo. Solo los ricos podrán hacer milagros de este tipo y hasta ahorrar en una cartilla en un banco. Los demás tendrán que seguir haciendo como hasta ahora.

Alguien prometió que la factura eléctrica no subiría, que se regularía el aumento del recibo de la luz, pero no se acordó de lo que cobran muchos en los Consejos de Administración todos los meses, en tanto los jubilados ya no alcanzamos ni el diez por ciento.

Y así llegamos al encabezamiento de este artículo, para rematar recordando un viejo dicho: “Se acabó el carbón, a tirar con leña”.