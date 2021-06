Eduardo y el Alcázar

En alguna ocasión, en estas mismas páginas, he mostrado mi preferencia por las citas, esas luminarias cortas, casi siempre certeras, que sirven para añadir un poco de conocimiento en la oscura sartén humana. Y así, el sábado pasado, mientras estaba sentado en la tribuna del campo de fútbol del Alcázar, mi respiración se acompasó sin dificultades a las palabras de Jean Paul, según las cuales “El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados”.

El césped del Alcázar, donde en aquellos momentos jugaba uno de mis nietos (Pelayo, de 11 años; su hermano Mateo juega también allí en pista), se me asemejó de inmediato a ese lugar paradisíaco por el que durante nueve años había transitado para ver jugar a mi hijo mayor, Mario, que finalizó su etapa en juveniles en el mismo club. El río de la vida continuaba así su curso, ofreciéndome la oportunidad de enlazar distintas edades familiares que continuaban anudándose, para mi satisfacción, en Los Llerones.

Como era lógico, por el buril de la memoria pasaron situaciones diversas y agradables la mayoría de las veces. Goles con quiebros de cintura (también algunos lances fallidos, todo hay que decirlo); penaltis protestados y algún que otro larguero salvador; el ánimo encogido y el corazón a punto de estallar a la espera de que el árbitro decretara el final del encuentro; la emoción y los abrazos cuando el resultado final se inclinaba de nuestro lado...

De todo hubo durante ese tiempo de suspense y de gloria y, como es natural, en ese desván repleto de entrañables estampas, no podían faltar los artífices de que el Alcázar continúe siendo uno de los equipos de más solera de Asturias. Molaza y Calo primero, y después, entre otros, Los Siciliano; Vega; Casal; Iván (presidente en la actualidad), con una mención especial para Eduardo, el entrañable Eduardo (recordado por haber sido uno de los entrenadores más jóvenes de tercera división —dirigió con 24 años a L´Entregu— y por su etapa desde 2004 a 2010 como máximo dirigente del Alcázar, además de ser jugador, entrenador y coordinador de dicho equipo). Cuando todos ellos desfilaron cerca de mí, y se sentaron en las gradas, me resultó fácil ver reflejado en sus rostros el tesón de los indomables luchadores y la nobleza de quienes son capaces de dedicar una parte importante de su vida, sin regatear ningún esfuerzo, para conseguir que un club modesto, pero no por ello menos importante, alcance un lugar destacado en el mapa futbolístico de nuestra región.

No puedo decir que me uniera a Eduardo una especial relación, mas sí puedo afirmar que en las ocasiones en que tuve la fortuna de poder departir con él, era fácil atisbar la franqueza y la sinceridad con que me hacía partícipe de su conversación. Respondía, sin duda, a lo que Machado denominó un hombre bueno, alguien que había hecho de la integridad y la honestidad su forma habitual de vida. Una pérdida lamentable la suya, una forma de dejarnos a todos, y sobre todo a su Alcázar, un poco más huérfanos.

En estos tiempos en los que triunfan las apariencias, aunque solo tengan la finalidad de figurar y de obtener algún rédito económico, cuando las preocupaciones de los amantes del fútbol se centran más en la marcha de Ramos que en los verdaderos problemas del país, es necesario desplegar la bandera de estas personas abnegadas y humildes, a fin de que ocupen el lugar que les corresponde en el escenario futbolístico.

Si existen los galácticos, es porque antes que ellos se mueve en el anonimato un planetario de esforzados trabajadores que se reparten distintas tareas: ocupan cargos sin remuneraciones económicas; venden rifas; ayudan en el bar o cuidan y pintan el campo... Ellos son, a la postre, los verdaderos artífices de que hoy podamos sentarnos en la tribuna del Alcázar y desde allí seguir contemplando la ilusión con la que centenares de jugadores jóvenes aspiran a ser virtuosos en el arte de acariciar la pelota.

Vaya desde aquí mi adhesión a la iniciativa de que el paseo de Los Llerones lleve el nombre de “Eduardo Iglesias”. Méritos sobran para ello.