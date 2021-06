Va por Asturias

La preocupación es máxima. Asturias está en Emergencia Industrial y las soluciones prometidas no acaban de llegar. Por eso hemos convocado esta nueva manifestación, el jueves, en Langreo a las 7 de la tarde, que transcurrirá desde La Felguera hasta Sama. Asturias sabe bien lo que está en juego y sus gentes debemos dar una respuesta masiva si queremos que se escuche el clamor, que se atiendan nuestras legítimas demandas. Porque es ahora cuando hay que hacerlo.

Lo venimos alertando desde hace mucho tiempo: la industria está contra las cuerdas, y su futuro va ligado directamente al de Asturias. El 13 de marzo de 2021 iniciamos un proceso de movilizaciones, para que fueran atendidas nuestras reivindicaciones y oídas nuestras propuestas, que arrancaron con una caravana de coches desde distintas localidades de Asturias y que confluyeron en Oviedo, continuamos con una Concentración masiva hace poco más de un mes en Avilés, siempre respetando escrupulosamente las instrucciones de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio pandémico. Entonces advertimos de que la movilización continuaría hasta lograr nuestros objetivos. Sin descartar ningún escenario.

Es hora de dar el siguiente paso, y lo vamos a dar, este jueves en Langreo. Las comarcas mineras asturianas: la del Nalón, la del Caudal, y la del Suroccidente, han sufrido en las últimas décadas sucesivas reconversiones que trajeron cierres de empresas, la práctica extinción de sectores enteros como minería, paro, pobreza, éxodo y despoblación. Unas comarcas mineras que tanto dieron a nuestro país y que ahora se sienten abandonadas.

Hace más de un año, en marzo de 2020, antes de que se impusiera el estado de alarma por la pandemia y nos confinaran, CC OO y UGT ya habíamos previsto una gran manifestación en Langreo para levantar la voz contra el abandono que sufren las comarcas y para exigir el cumplimiento de los acuerdos de la minería y del resto de las alternativas prometidas. Para reclamar lo que nos deben.

Ahora tiene aún más razón de ser. Porque no solo corren peligro las comarcas mineras, Asturias entera está en grave riesgo, en la UCI industrial, con una industria que se tambalea. Hablamos de un sector del que dependen más de 50.000 familias y que tenemos que apuntalar. Si le va bien a la industria regional, le irá mejor a Asturias.

CC OO y UGT lo hemos intentado de todas las maneras posibles en los últimos meses, con propuestas (concretamente, nuestro sindicato presentó el año pasado un documento con alternativas para las comarcas mineras), en las instituciones (con acuerdos de concertación o en la Alianza por la Industria), y desde el ámbito en el que más razón de ser tienen nuestras organizaciones de clase: la movilización.

Llevamos tiempo insistiendo en que necesitamos un Ejecutivo que pase de las promesas a los hechos. Que reoriente su política hacia una verdadera Transición Justa –que no lo está siendo– ni con las personas ni con los territorios; con proyectos reales y viables, que cumplan con los acuerdos firmados en el sector de la minería y reclame su deuda a las eléctricas, estas mismas que dejan a sus vecinos y vecinas en la calle ó en el mejor de los casos los alejan a cientos de kilómetros de sus casas, cerrando sus Centrales Térmicas.

Esta es la verdadera Transición, la injusta...

Si no se toman medidas urgentes y bien orientadas seguirán los recortes de producción, los cierres, las deslocalizaciones y la destrucción de más puestos de trabajo. Asturias se convertirá en un páramo industrial y el desempleo será una nueva epidemia para nuestra región.

Pero no lo vamos a permitir. Seguiremos en la protesta y aumentaremos la presión hasta donde sea necesario. La llevaremos a Madrid, a las puertas de la Moncloa, donde haga falta y en el momento preciso. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir faltando a su palabra, no puede desentenderse de Asturias. Y Adrián Barbón, presidente de todos los asturianos y asturianas, tiene que exigírselo. Cuenta con el respaldo de la mayoría social asturiana para hacerlo.

También las empresas deben asumir sus compromisos. Empresas públicas, como Hunosa, o privadas, como Iberdrola y Naturgy, tienen una responsabilidad que cumplir con Asturias. Porque Asturias y sus gentes cumplieron con ellas.

Este 1 de julio también nos vamos a manifestar en Langreo contra unos precios de la luz abusivos, escandalosos, que no solo lastran nuestra economía e impiden competir en igualdad a nuestras empresas, sobre todo del sector industrial, sino que también angustian a las familias hundiéndolas a su vez, en la pobreza energética, mientras un oligopolio multiplica sus beneficios y el Gobierno no hace lo que debiera: poner todos los medios de los que dispone para impedirlo.

Asturias se la juega, tenemos que luchar para ganar nuestro futuro, no podemos dejarlo pasar y seguir perdiendo. Por eso seguimos, y seguiremos movilizándonos: Por un Futuro Industrial para Asturias. Por una Asturias con pasado, con presente, pero sobre todo de futuro.