Lo de los viajecitos de fin de curso viene a resumir la clase de sociedad en que nos hemos convertido, en la que el sentido común no tiene cabida. Pues han sido miles las familias que aceptaron que, en plena pandemia, sus churumbeles festejen la llegada de las vacaciones desplazándose por el país.

Y el riesgo de contagio y transmisión del coronavirus era conocido, digo yo. Y tampoco es que estemos viviendo un tiempo como para mucho jolgorio, digo yo. Y no es que falten la información y las llamadas a la prudencia y a mantener la guardia alta, digo yo.

Pues hala, como si nada estuviera ocurriendo, allá que se largan los nenes, no precisamente a rezar el rosario en la catedral de Palma y, claro, ya está el lío armado: ellos contagiados y el virus corriendo a toda velocidad allá por donde pasaron los alegres festejantes.

Ah, pero la culpa no es suya, ni de sus papás. No, es de los gobiernos que han de tomar las difíciles decisiones, destinar un dineral y montar un tinglado que no veas para tratar de mantener los brotes bajo control.

Y no es que los chavales hayan estado recluidos en campos de concentración ni nada por el estilo. Hotelito, habitaciones confortables, bien atendidos… Pues ni así, que queremos volver a casa a esparcir el virus por nuestros lugares de origen, que sin fiesta diaria esto no es vida, que estamos secuestrados, ¡papi, mami, venid a rescatarme!

¿Quién va a pagar esto? ¿Quién se va a hacer responsable de los enfermos y fallecidos que van a costar estas juergas? Porque, no lo duden, alguien morirá de rebote, sin tener nada que ver en ello, como consecuencia de la “necesidad” de diversión de los chavales. Y de eso nadie se hace cargo.