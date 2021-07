Así que me explico: esta temporada mi correo está recibiendo mensajes con peticiones de amistad de personas fallecidas hace tiempo. Me despreocupo del tema convencido de que sus deudos se olvidaron de cancelar su cuenta, y el sistema aleatoriamente los envía.

Nada de particular, pero si a esto se le añade que también llevo unas fechas recibiendo mensajes de persona fallecida hace varios años, personalizados y acompañados de audio y texto, eso ya no me gusta ni un pelo, y me quedan muy pocos. No le encuentro explicación.

La primera vez me entraron escalofríos, las siguientes los eliminé sin más.

Lo que los tiempos adelantan… no hace falta decir que resulta cierto, pero en este caso –que se sepa– no existe constancia alguna de que alguien desde el más allá contacte con alguien que sigue por aquí. Menudo chollu iba a tener si resultase cierto y lo explotase. Rico me iba a hacer. Supongo que será cosa de la plataforma, o la nube que archiva los mensajes de todos nosotros, o la ocurrencia de algún ociosu o faltosu suplantando a la personar fallecida con total falta de respeto hacia ella. Aunque desde hace unos días el tema no se ha vuelto a repetir. Espero que sea el punto final.

Pero el susto y los escalofríos del primer mensaje no me los quita nadie con independencia de que los tiempos y la ciencia sigan con su imparable avance, pero para tanto… como que no lo veo.