Pepín Lobo y Gaspar García Laviana

Podrían contarse centenares de anécdotas sobre curas que pusieron la iglesia de Cristo al servicio de los más necesitados, sobre todo obreros y gente humilde. Guardo en el buril de la memoria la ayuda que dispensaron tres curas de la parroquia de Sama a los trabajadores de la antigua Fábrica de Tubos, Perfrisa después, mientras estuvieron encerrados en el interior del templo langreano en demanda a una mejora de sus condiciones salariales. Y así podríamos continuar con ejemplos muy parecidos que se extendían por todos los rincones de un país tenebroso como era entonces el nuestro.

Me faltaba conocer en persona a alguien que hubiera puesto sus manos y sus oraciones en el continente sudamericano. De Gaspar García Laviana, conocido como Comandante Martín, sé que fue un sacerdote, poeta y guerrillero, hijo de una familia de mineros (San Martín del Rey Aurelio figura como su lugar de nacimiento en 1947), que luchó junto a la Revolución Popular Sandinista, pero al que nunca llegué a tratar. Mas he aquí que de pronto la suerte hizo que me cruzara con un sacerdote que no solo había conocido a Gaspar, sino que había estado con él días antes de su muerte. Desde entonces, Pepín, o Lobo, depende de quién lo nombrara, formó parte de nuestro entorno más o menos habitual de conversaciones y algún que otro café, sobre todo cuando gozábamos de la compañía de miembros de la Asociación Asturiana Gaspar García Laviana, de la que formábamos parte. Por él supe algún que otro detalle más sobre los pasos de Gaspar hasta integrarse en la lucha armada y, del mismo modo, sobre las dificultades que tenían quienes como él eran tildados de rojos a la hora de dar clases en los colegios (en aquella época “Lobo” lo hacía en los Dominicos de La Felguera, si bien solo se le permitía oficiar misa).

Y de una en otra conversación nos encontramos también con una pasión compartida por ambos, como es la literatura, de la que se mostraba buen conocedor, además de ser un gran defensor y divulgador del asturiano (es recordado por sus misas y rezos en esa lengua de sus orígenes: era natural de Nembra, Aller). Lo que le llevó a traducir obras religiosas, como “El tchibru de Xob”, del que me regaló un ejemplar.

Una pérdida importante, sin duda, la suya. No en balde se va alguien que dedicó una parte importante de su vida a humanizar la iglesia, o lo que es lo mismo, a despojarla de su condición sagrada, sobrenatural y divina. (“La iglesia pertenece a todos”, era uno de los lemas de esos curas ejemplares).