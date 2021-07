Montaña Central, puerta de Asturias

Durante los primeros años de mandato disminuyeron los encargos al Consorcio, se estaba trabajando en las certificaciones de calidad SITEC, la difusión nacional e internacional del anillo ciclista, de las actividades de nieve, del patrimonio cultural y natural, como el Angliru. Desde IU, que gobernaba tres concejos, intentaban justificar su cierre con los apoyos del PP y Foro, frente a la posición del PSOE, que gobernaba en los otros tres concejos, que mantenía que el Consorcio no solo era ya un gran instrumento en el sector turístico si no que se debía desarrollar su potencial, partiendo de esa experiencia, a otros focos de desarrollo comarcal, a la prestación de servicios comunes, a la formación, promoción y dinamización. Estos y otros fines para los que fue creado, contando con la participación de agentes sociales (empresarios, comercio, Cámara Agraria, Fucomi, sindicatos y Universidad), que formaban parte del organismo.

La decisión política estaba tomada desde el inicio. La fórmula empleada fue la de abandonar el barco tras hacerle un boquete y dejar que se hundan otros. El Ayuntamiento de Mieres abandona el Consorcio, por cuestiones económicas y deja de aportar los 100.000 euros a los fondos comunes, eso sí lo hizo en 2016, año en el que según sus propias cifras económicas tenía superávit. Lo hacía dejando en la calle a dos trabajadoras que habían demostrado sobradamente su valía y su buen hacer en la promoción de nuestra comarca y que habían establecido importantes conexiones con otros territorios para la promoción del nuestro. Todo ese trabajo fue tirado por la borda por una decisión de IU. Lena, Mieres y Riosa abandonaron el Consorcio, condenándolo a la desaparición.

Durante estos años los recursos turísticos, la promoción de Mieres y de la Montaña Central ha caído. No se acude a ferias nacionales ni internacionales puesto que es difícil hacerlo en solitario. Apenas aparecemos de forma definida en FITUR, no se invierte en mantener los recursos creados, hemos perdido el atractivo del turismo rural, nuestras sendas están descatalogadas, no hemos presentado ningún proyecto importante para atraer turismo, aunque nos hayamos gastado más de lo que suponía la aportación a la Montaña Central, motivo que esgrimían desde IU. Algunos de los concejos que la integraban han conseguido mantener e incrementar su atractivo y su turismo a pesar de la situación actual. Mieres no.

Mientras, los Grupos de Desarrollo de Asturias, de los que forma parte la Montaña Central y que veían gestionando proyectos para los entonces fondos Proder, tienen que modificar sus estatutos para adecuarse a la normativa legal. Este cambio culmina una vieja reivindicación de Mieres, que nuestra zona rural se beneficie de esos fondos. Así el Grupo de Desarrollo Rural de Montaña Central, que ahora gestiona proyectos de los llamados fondos Leader, pasa a tener entidad propia. No es un logro de IU, es una adecuación legal, y esos cambios permitían incluir por sus características zonas del concejo de Mieres. A partir de ahí el objetivo es tener la presidencia de ese grupo, que actualmente recae en la alcaldesa de Lena.

Y es la alcaldesa de Lena quien desde IU da el discurso de la hipocresía. IU, que se encargó de hundir la Montaña Central y todos sus logros, habla ahora de la necesidad de comarcalizar la promoción turística, algo que en Mieres llevamos oyendo ya varios años por los mismos que tomaron la decisión de abandonar esa estrategia. Por quienes han permitido que nuestras sendas se hayan convertido en intransitables, por quienes dejaron de ocuparse del anillo ciclista, por quienes llevan años sin presentar ningún plan turístico, a los que solo oímos hablar, pero no realizar ni cristalizar ninguna medida concreta, apenas han acabado lo iniciado por los socialistas y han dilapido los recursos que ya existían.

Afirma la alcaldesa que es necesario crear una comisión en el Grupo de Desarrollo de la Montaña Central dedicado al turismo. Pues ya existía, ustedes se lo cargaron. Que darán voz a los hosteleros, pues ya formaban parte de la entidad empresarios, Cámaras de Comercio, agrarias y emprendedores, pero ustedes no los oyeron. Tomaron la decisión de abandonar sin escuchar a nadie, sin convocar al resto de entidades.

Dice la alcaldesa de Lena y presidenta del Grupo que es necesario crear una marca. Les recuerdo que ya existía, “Montaña Central, puerta de Asturias” y con esa marca y ese slogan se promocionaban los seis concejos, apareciendo en todos los circuitos nacionales, ferias, etc. Nuestros eventos eran posicionados rápidamente en cualquier búsqueda profesional o personal que se realizase. Teníamos personal cualificado con experiencia en ese trabajo y estábamos obteniendo buenos resultados.

Pero eso no les servía. Ahora, años después y con la presidencia bajo su mando, en una muestra de cinismo político nos presentan como algo novedoso lo mismo que ellos destruyeron. Más de un lustro perdido por las decisiones políticas de IU en nuestra comarca.