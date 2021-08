Una llamativa excepción olímpica

No hay duda de que los Juegos son una muestra de afirmación del poder nacional y del prestigio internacional de los grandes países; sin embargo no siempre existe una correlación directa entre poder y deporte. Así creo que el discreto papel que España viene desempeñando en las competiciones olímpicas no se corresponde con su entidad histórica, política y económica. Pero hay contrastes mucho más inconcebibles. Es el caso de la India, segunda potencia demográfica del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, a muy poca distancia de China. La India es además uno de los países líderes en la producción de películas, programas informáticos, tecnología nuclear y en el desarrollo de centros de alto rendimiento.

Pues bien, en todas sus participaciones olímpicas desde 1947, año de su independencia del Imperio Británico, la India sólo ha ganado 28 medallas, incluyendo las cinco que lleva ahora faltando tres días para finalizar los Juegos. Con diferencia, es el país del mundo con menor número de medallas olímpicas por habitante.

¿Qué razones puede haber para que una nación de la envergadura demográfica y tecnológica de la India ostente unos resultados deportivos tan exiguos?

Según parece, el caos que impera en sus ciudades no facilita de ningún modo las condiciones mínimas de planificación para llegar a ser una potencia en los deportes profesionales. Igualmente, la gran fragmentación lingüística de la India, con unos 20 idiomas oficiales, siendo el hindi el más hablado, y más de 2.000 dialectos, sería otro impedimento para abordar proyectos deportivos de altos vuelos.

Pero la razón que realmente justifica ese atraso es la pobreza extrema que sufre todavía buena parte de la población india, a pesar de que la situación alimentaria ha mejorado bastante en los últimos tiempos.

Esta tesis coincide con la defendida por el médico y geógrafo brasileño, Josué de Castro, que fue un gran activista contra el hambre en el mundo y asesor de las Naciones Unidas. Nominado también tres veces al Premio Nobel (dos al de Medicina y una al de la Paz), Castro sostiene en su ensayo “Geografía del hambre”, publicado hace unos años, que los indios no han hecho revoluciones porque no comen carne. Es decir, porque tienen un déficit de proteínas de origen animal, a lo que contribuye el hecho de que la mayoría de los indios sean vegetarianos: hoy se dice veganos. Esa falta de proteínas supondría un grave obstáculo para triunfar en competiciones deportivas de gran exigencia.

Del mismo modo, las inversiones deportivas en la India se destinan con prioridad al cricket, deporte nacional que no es olímpico. La carencia en otros deportes malograría la proyección deportiva de muchos jóvenes, sobre todo en los estados más pobres. A modo de anécdota, respecto a esa falta de medios se cuenta que la arquera Nisha Rani, integrante del equipo que hace un quinquenio ganó la medalla de bronce en el Grand Prix Bangkok, tuvo que vender el arco con el que había actuado para poder sobrevivir.

Por último, una parte influyente de las familias indias muestran gran interés porque sus hijos estudien, pero les importa poco que practiquen deportes. Una mentalidad selectiva que se refleja bien en una popular canción hindú: “Tu vida se desperdiciará si saltas y juegas. Si estudias te convertirás en un rey”.