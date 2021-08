Caso merece ser “Pueblo Ejemplar” de Asturias

El Ayuntamiento de Caso ha presentado por cuarta vez consecutiva la candidatura de la Comunidad Vecinal de Caso al Premio al “Pueblo Ejemplar” de Asturias, que viene convocando la Fundación Princesa de Asturias desde 1990. El galardón se concede al “pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes”. En este artículo explicamos, brevemente, las razones por las que merecemos este premio.

Los casinos somos de naturaleza prudente y discreta. No presumimos, por tanto, de grandes acciones, tampoco de iniciativas o eventos espectaculares. La razón es muy sencilla: la energía de los habitantes de nuestro concejo ha estado dedicada, desde siempre, a mantener a raya un medio natural para poder explotarlo de forma equilibrada y respetuosa, también a contrarrestar los efectos de la climatología. No tenemos más que recordar, por ejemplo, los estragos que el terrible “argayón” provocó en nuestro concejo en el año 2018; también las consecuencias de los continuos cortes de luz que seguimos padeciendo y los problemas en la conexión wi-fi, por no mencionar que los horarios de los transportes públicos siguen siendo los mismos que hace cincuenta años.

La candidatura no presenta grandes acciones, sino que explica quiénes somos, qué hacemos, por qué y cómo hemos llegado hasta el siglo XXI. Reivindicamos que el concejo es un ejemplo de conservación del entorno natural y ambiental y de resistencia a lo largo de la historia y, además, que la actividad económica tradicional –basada en la ganadería y apoyada en actividades secundarias–, ha logrado sobrevivir hasta la actualidad, representada por dos tipos de profesiones: los ganaderos dedicados a la explotación vacuna y los artesanos queseros. En el siglo XXI, también debemos reconocer la valentía de los hosteleros, que resisten contra viento y marea los sucesivos embates.

Los contenidos fundamentales de la candidatura están dedicados a describir nuestro concejo como un “paraíso de agua y naturaleza”, que, gracias a la personalidad prudente y austera de sus naturales, supo mantener los recursos tradicionales –ligados al agua, los pastos, las vacas y el queso– y conservarlos como los principales en el siglo XXI. Agricultores y ganaderos que también fueron madreñeros, apicultores… y se han convertido en hosteleros. Trabajadores del campo que luchan para vivir con dignidad sin renunciar a su cultura.

Creemos que el Premio al “Pueblo Ejemplar” también contribuiría al reconocimiento de las mujeres en la historia del queso casín, pues fueron sus manos las que a lo largo de los siglos se ocuparon del laborioso proceso de amasado, sus bocas las que comprobaron el justo punto de sal, sus palabras las que transmitieron, generación a generación, los “secretos” que lograban convertir la leche amarilla y rica en grasa de las vacas, en un trozo de queso ampliamente documentado en la historia. En la candidatura nombramos a algunas de las que mantuvieron este saber hasta finales del siglo XX: Manuela y Armandina (El Campu), Hortensia y Leonor (Prieres), Lucinda (Tanes), Lidia, Rosita y Angela (Orlé), Jesusa (Caleao), Carmen y América (La Foz), María y Encarna (Bezanes), Marina, Ignacia y Socorro (Soto), de las que Marigel Álvarez tomó el testigo, para llevar nuestro queso por todo el mundo.

Otro sector que tiene un peso fundamental en nuestra comunidad es el de las asociaciones, que trabajan de forma desinteresada y altruista por los pueblos, con el objetivo de que no decaigan sus fiestas y tradiciones. También contribuyen a algo fundamental, como es la cohesión vecinal, en una época tan individualista cómo la que nos está tocando vivir. Algunos ejemplos son la Asociación Casina de Apicultores, la de Mujeres Casinas “La Esfoyaza”, “Santa Ana” de Prieres, Cantu’l Osu de Campo de Caso, “Amigos de Santa Cruz la Real” de Caleao, COFESO de Soto de Caso y la Comisión de Festejos de Bezanes.

La pandemia ha limitado al máximo sus posibilidades, pero no dudamos que cuando la vida se normalice, volverán a actuar con más fuerza aún, si cabe.

Sin duda, nuestro mayor orgullo son los “güelinos”, supervivientes de mil batallas que continúan morando en el concejo, resistiendo a los cortes de carretera, los argayos, las epidemias. También a la soledad, pues en la mayoría de los casos viven separados de sus hijos, o en aldeas en las que la población no llega a 20 o 30 personas. El Ayuntamiento les comenzó a rendir homenaje en los años ochenta y poco a poco lo fue convirtiendo en una fiesta, que en los dos últimos años se ha sustituido por el regalo de un lote de productos típicos de la zona, a cada mayor de 65 años que sigue viviendo en Caso.

¡El camino no ha sido fácil! Por eso, defendemos que los casinos, con su idiosincrasia particular, merecen ser reconocidos como “Pueblo Ejemplar” de Asturias. Si el jurado tiene a bien distinguirnos con ese galardón, lo llevaremos con orgullo y contribuirá al legado que los jóvenes reciban.