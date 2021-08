Luz y calor

Como historia inolvidable, hace muchos años, nos acercamos a Calahorra. Amaneció un hermoso día y en plan optimista, después de comprar unas rosquillas que nos habían recomendado en el llamado “El Pirulo”, decidimos ir a almorzar a Logroño. Cuando llegamos el calor iba aumentando y cuando salimos de comer los termómetros ya marcaban 42 grados y en la calle no había ni un alma. A las cinco nuestro itenerario por Logroño era ir de bar en bar buscando aire acondicionado. Y así hasta la noche que comenzó a refrescar y nosotros dejamos de sudar. En aquellas horas tan tórridas bien nos acordamos de Asturias. Igual que ahora con esta amenaza de ola de calor y viviendo al socaire de un ventilador 24 horas. Y eso que no llegó aún el recibo de la luz y no sé si tendremos que ir a lavar al río.