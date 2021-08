Les da igual. Miedo, ninguno. Ni la menor intención de actuar prudentemente. Observo la bandada juvenil que rompe la tranquilidad de la Plaza Vieja y se confirma una vez más la sospecha de que no tenemos remedio. Está muy bien que rían, bromeen y se diviertan, pero ninguno de ellos lleva la mascarilla cubriendo nariz y boca. Son una infección por covid ambulante. Y lo saben. Y les importa un rábano.

Llegan noticias de botellones multitudinarios en Ribadesella y Llanes que acaban en enfrentamientos con la policía. Los chavales no se rebelan contra la autoridad en defensa de sus derechos fundamentales, no exigen a los poderes presentes la restitución de sus opciones de futuro, no reclaman a los gobernantes que dejen de minar el porvenir de las generaciones más recientes, no se manifiestan por un mundo mejor y más justo. No, pero se ponen farrucos ante quienes pretenden limitar el sacrosanto derecho de borrachera, cuya importancia supera de largo cualquier medida sanitaria en estado de pandemia.

Alguien dijo que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Una exageración, sí, pero también una definición cada vez más apropiada dado el calamitoso ejemplo que se está dando. Cien mil muertos y miles de enfermos que arrastrarán secuelas físicas y psicológicas de por vida no están presentes en el pensamiento de buena parte de nuestros jóvenes, para los que lo único importante es la diversión de hoy. Lo que haya pasado y lo que pueda llegar no tienen valor.

La treintena de mozalbetes se aleja llevándose su algarabía hacia la Plaza del Marqués. Los históricos soportales de la Plaza Vieja recuperan la calma entre un sentimiento general de derrota. Claramente, no estamos preparados frente a la adversidad ni en disposición de hacer sacrificios, por leves que sean, para proteger a los más indefensos, por más que los rostros de los ancianos supervivientes lleven marcada la huella de un miedo que no les abandona.