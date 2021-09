Acaba de suceder un hecho insólito en la tertulia del contenedor: por primera vez alguien no se queja sobre nada. Como lo oyen, o mejor, leen: ni una queja.

¿Qué clase de español y, en especial, mierense, no se queja? Aún no lo creemos.

Entre los que veranean en la costa asturiana y este año anticiparon el retorno, cansados de esperar a que saliera el sol (lo hizo ya finiquitado agosto), los pandémicos radicales, que no se atreven a cruzar las lindes del concejo, y los poquitos que aún tenemos que volver al trabajo, la primera tertulia de la temporada estuvo a punto de superar los actuales límites de aforo. Y todos manifestamos las quejas de rigor. Los precios de la luz y los combustibles, el otoñal clima del verano astur, los sablazos crecientes en los restaurantes, el peaje del Huerna –carcajadas–, el éxtasis botellónico… pero cuando alguien preguntó al tesorero, éste respondió que no tenía queja alguna. “Tal como está el mundo, soy un privilegiado, por lo que no me considero con derecho a lamentarme de nada”, manifestó con una tranquilidad sorprendente.

Entonces, el vocal de higiene señaló el descuidado estado de la calle, los más paseantes protestaron por lo selvático de nuestras sendas y caminos, los de los perros, por lo suyo y los de no perros, por lo suyo también. Pero nada, el tesorero se mantuvo en sus trece: que no se quejaba.

Y salieron a la palestra Sánchez, Ayuso, Galapagar, Abascal y Waterloo. Nada. Afganistán, las pateras, el arzobispo de Oviedo y el rey emérito. Que no. Ni siquiera Rociíto y el “Pantojagat-2” lograron que cambiara de opinión. Qué desconcertante. “Arrimad el hombro, haced algo por alguien y veréis cómo desaparecen las ganas de quejarse”, dijo justo antes de abandonar la reunión. Y nos dejó así, estupefactos, hasta que desde el fondo sur se propuso que le abriéramos expediente de expulsión. Menos mal que aún queda una pizca de cordura.