Un nuevo curso escolar comienza. Y en él, el profesorado tendrá que intentar “cambiar el mundo”. Tendrá que hacer bueno aquello de “ la solución está en la educación”. Se les van a exigir que enseñen y eduquen al alumnado, no solo en el currículo oficial, como es su obligación, también en multitud de temas que, se dice, su solución es educativa. Casi nada.

Una creencia, si es que la fe es posible en estos casos, cabalga por el éter educativo: En la educación escolar, dicho en sentido amplio, está la solución a muchos de los múltiples temas sociales y personales, entre otros. Por ejemplo, nuestro planeta, que está en grave peligro por causas medioambientales, se salvará si se toma conciencia desde la escuela. El machismo, esta lacra social y familiar, también se antoja como un problema educativo, que hay que combatir desde el aula. El racismo y las drogas, cuestión es también educativa. El “botellón”, también sería tema educativo... Así, hasta dónde uno entienda que su responsabilidad queda diluida en el reparto, y se la pasa, como no, a la “educación escolar”.

La familia y el Estado, pueden sestear en la consigna de que todo está en la educación; que en ella, en la escuela y por supuesto en su profesorado, se halla la solución a muchos de los problemas actuales. Sin embargo, teniendo la educación y la enseñanza escolar una importancia en los temas referidos, que no se niega aquí, la escuela, no hace milagros. La escuela está insertada en una sociedad que es, por diversas causas, propiciadora de los nada desdeñables problemas sociales y ambientales.

Comparto, sin duda alguna, el concepto educativo ilustrado, que defiende el acceso a la educación como medida indispensable para el buen camino social y personal. Para el desarrollo integral de la persona y que esta sea la protagonista del buen vivir en justicia, equidad e igualdad. Pero, lo anterior que seguro firman las familias y la escuela, no es obstáculo para comenzar a reflexionar sobre el sistema educativo que tenemos, para sí valorarlo en su justa razón.

Que el sistema educativo sirvió y sirve para que el mercado laboral, reciba mano de obra, a ser posible barata, no es ninguna ocurrencia, está debidamente documentado y teorizado en autores de la sociología crítica. Qué motivo tiene, sino, que en los institutos, también en centros de primaria, se impartan conocimientos de emprendimiento, con juegos que se dicen didácticos sobre el mercado de venta y cambio de mercancías. Es solo un ejemplo, de los múltiples que se podrían poner, de cómo el mercado y el sistema capitalista, moldean las necesidades educativas, diluyendo, a mi juicio el primigenio contenido “ilustrado”.

La escuela no tiene por qué ser la única herramienta, ni la principal para luchar y propiciar un posible cambio social, tal como parece se le exige. Así, la mayor igualdad entre mujeres y hombres que actualmente supera a tiempos pasados, no ha comenzado en la escuela, sino que los sistemas educativos empezaron a considerar la necesidad de enseñar la igualdad en las escuelas e institutos, por la lucha del feminismo. Haciéndose eco de esa necesidad y tomando conciencia de ello, se posiciona la escuela en esa lucha, como en otras. Esto es así.

La educación, entonces, no hace milagros, no tiene la magia para arreglar el mundo. Es un estamento más en ese posible arreglo. Esto que no es tan difícil de entender, sin embargo, se repite incansablemente desde la política, desde los llamados movimientos sociales, desde las familias que la educación es la llave que abrirá el candado de la transformación social. Tú maestro, maestra; profesor, profesora tienes, te dicen, cual hada madrina la “varita mágica” de la transformación social.

La cosa, tiene su enjundia, claro que sí. Y es que descarga las responsabilidades que tendrían que ser, en muchos casos, competencia de las familias y del estado.

Solo una escuela que no sea neutral ni equidistante con lo que hay, estará a favor o en contra del actual modelo económico-social. Solo una escuela crítica, podrá tomar conciencia de la realidad y se pondrá en condiciones de ayudar que el cambio social sea posible. Digo “ayudar”, no a que ella sea la panacea del cambio.