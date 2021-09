Cantando con “Cauce del Nalón”

“Cauce del Nalón” inauguró su temporada de actos culturales con un concierto musical en el exterior de la Casa de la Buelga de Ciañu, protagonizado por componentes y socios de la asociación. Dirigido por la profesora May Rodríguez, los Tácito, Sierra, Arbesú, Allende y Labra, pese a su nulo rodaje –tan solo breve ensayo unos días antes– deleitaron a un público entregado desde el primer minuto, que les acompañó cantando todas las canciones del amplio repertorio que nos ofrecieron, e incluso a muchos se les escaparon las lágrimas al recordar temas que les transportaban a otros momentos de su vida.

Mucha emoción y rotundos aplausos para todas, pero en especial para “La Paloma”, “El Rey”, “Mocina dame un besín”, “La Capitana” “La fonda de Lola”, “Corazón corazón”, “La fuente del cacho”, “Fui al cristu” o “Hace un año”. El colofón lo pusieron el “Asturias” de Víctor Manuel y “Chalaneru” que, oficiosamente, resulta el himno oficial del valle.

A todos los asistentes pese a su amplitud nos pareció excesivamente corto. La noche se nos echó encima, quedándonos con ganas de más, y a la espera de que esta estupenda idea de Kiko Villar y su equipo se pueda repetir, con el añadido de que sigan en su línea de trabajo que les ha llevado a ser referente cultural no solo en el valle, sino en el resto de Asturias y a nivel nacional.

Cuando me despedía de varios conocidos y amigos, una señora me preguntó que de dónde era este grupo de guitarristas y cantantes tan fabulosos. La buena mujer se quedó “planchada” cuando le comenté que eran todos de la zona, amén de un grupo de socios de “Cauce” con aficiones musicales y culturales, y que hoy hacían su debut. No se lo creía, pues pensaba que eran profesionales de amplio currículo.

Al final “chapeau” para todos ellos, y con la confesión aparte de que no recordaba desde hace muchos años pasar una jornada tan agradable. Muchas gracias por todo ello.