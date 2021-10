Espaldas sin mochilas, estudiantes felices

No parece que la ecuación “espalda cargada= espalda dolorida/enferma”, sea exagerada y que a la larga repercutirá en la salud de quienes sufren tan inexplicable “fenómeno académico”. Tampoco parece que preocupe a ninguno de los colectivos interesados. Silencio ensordecedor de las asociaciones de madres y padres escolares y silencio entre el profesorado. Los sufridores y sufridoras de tal desaguisado callan y sufren.

Desde hace años, ya que el tema no es nuevo, los expertos aconsejan que se limite el peso de las mochilas sobre las espaldas de los escolares, advirtiendo que si es excesivo produce dolor de espalda, trayendo consecuencias en el futuro. No hay acuerdo consensuado respecto al peso soportable y no dañino; no obstante, se recomienda un máximo de un 10% del peso de la niña, niño o adolescente.

En España, no hay legislación sobre el tema. Sí, en algunos países de Europa, donde se propone organización de horarios de tal modo que no coincidan muchas clases que precisen libros, además de otras recomendaciones y obligaciones. Ante la carencia de legislación en nuestro país, algunas AMPAS, envían recomendaciones a madres y padres que en ocasiones chocan con el mandato del centro escolar o del profesor/profesora del aula.

Sin ánimo de culpabilizar a nadie, ya que el tema es bastante poliédrico, sí hay que buscar una solución al problema, y no parece que sea difícil si se pone buena voluntad para ello entre quienes tienen la posibilidad de hacerlo. En mi opinión, las madres y los padres rigiéndose por el principio de responsabilidad y prudencia hacia los hijos, deberían de empezar a tomar medidas sobre el asunto, haciendo propuestas al respecto, tanto al profesorado como a las editoriales, sin esperar a que al cabo del tiempo se manifiesten lesiones provocadas por el uso indebido de la mochila escolar. Las asociaciones de madres y padres tienen mucho que decir.

Los centros escolares (Primaria/ESO), tienen su responsabilidad en lo irrazonable que es ver esas espaldas encorvadas por el innecesario peso del material escolar. No es de recibo, dígalo quien lo diga, mandar todos los días la mochila cargada de libros, archivadores, libretas varias... Una organización escolar que mire más hacia los intereses del alumnado, no solo académicos, debe de tener en cuenta el tema de la sobrecarga “mochilera”. El uso generalizado de taquillas que hay en muchos centros está ausente, ahora por la pandemia; pero antes ¿por qué? Ese uso haría que el alumnado no llevase la mochila llena entre clase y clase.

En fin, no se entiende que en plena crisis ecológica y con los augurios sobre el futuro del planeta Tierra, no se favorezca el uso de soportes informáticos para la presentación y realización de trabajos, cuando desde la infancia ya se maneja el móvil. Más habiendo, como hay, aulas informáticas. Ya sé que generaría guerra de intereses entre las editoriales de libros de texto, que también tienen su parte de responsabilidad en el tema tratado. Pero, aun así, el uso de la informática en el aula es una de las soluciones para el asunto aquí tratado.

No debo de finalizar esta defensa de la salud escolar, sin reconocer que hay centros escolares, tanto de Primaria como de la ESO, así como profesorado de ambos sectores, que están seriamente preocupados por el tema y proponen soluciones. Ocurre lo mismo en algunas asociaciones de madres y padres. Solo falta el “puñetazo”, encima de la mesa de los y las estudiantes. ¿Habrá que cambiar aquel eslogan de triste recuerdo, entre los y las que somos de edad avanzada: “La letra con sangre entra”, por “ la letra con dolor de espalda entra”? Seguro que no.